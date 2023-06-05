Канадская пума родила в барнаульском зоопарке
На свет появились три котёнка
05 июня 2023, 10:30, ИА Амител
Фото: "Лесная сказка"
В барнаульском зоопарке 2 июня на свет появились три котёнка в семье канадских пум Кнопы и Рони, сообщили на странице "Лесной сказки" во "ВКонтакте", а также поделились фотографиями с совсем маленькими хищниками.
Новость при этом сильно обрадовала горожан:
- "С ума сойти! Почти все кошки родили в этом году!"
- "Усатые лапульки".
- "Поздравляем с прибавлением".
- "Сколько счастья!"
- "Мамочке молочка! Деткам тепла!"
- "Поздравляю с прибавлением семейства! Пусть малыши растут здоровенькие! Мама и папа – молодцы!"
В конце мая стало известно, что в "Лесной сказке" появились на свет первые детёныши кроликов-гигантов породы ризен.
10:49:54 05-06-2023
Не верно! Не пума родила, проходом из Канады, а в зоопарке появился/родился или ещё как-то. Она не человек. Не женщина роженица.
11:56:39 05-06-2023
Гость (10:49:54 05-06-2023) Не верно! Не пума родила, проходом из Канады, а в зоопарке п... Голова бо-бо?
12:22:56 05-06-2023
Гость (11:56:39 05-06-2023) Голова бо-бо?... С радостЕй?
12:46:31 05-06-2023
Гость (12:22:56 05-06-2023) С радостЕй? ... Думается, что у комментаторши яжматери кукуха давно слетела. Без всяких радостей.
12:19:19 05-06-2023
Гость (10:49:54 05-06-2023) Не верно! Не пума родила, проходом из Канады, а в зоопарке п... - А у нас сегодня кошка Родила вчера котят. Котята выросли немножко, А есть из блюдца не хотят! Кошки тоже рожать могут если что.
10:09:42 08-06-2023
С. В. Михалков (12:19:19 05-06-2023) - А у нас сегодня кошка Родила вчера котят. Котята выросли н... Так у вас кошка когда родила? Вчера или сегодня ?
10:13:13 08-06-2023
Гость (10:09:42 08-06-2023) С. В. Михалков (12:19:19 05-06-2023) - А у нас сегодня... хорошо тому живется, у кого одна нога... для вас, таких глупо современных, даже автора знаменитого стихотворения указали...
13:28:36 05-06-2023
переживаем за котят, не можем спокойно жить, надеемся,что с ними все будет хорошо, только этой надеждой и живем, ничего кроме этой новости в голову и не идет