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Канадская пума родила в барнаульском зоопарке

На свет появились три котёнка

05 июня 2023, 10:30, ИА Амител

В барнаульском зоопарке 2 июня на свет появились три котёнка в семье канадских пум Кнопы и Рони, сообщили на странице "Лесной сказки" во "ВКонтакте", а также поделились фотографиями с совсем маленькими хищниками.

Новость при этом сильно обрадовала горожан:

  • "С ума сойти! Почти все кошки родили в этом году!"
  • "Усатые лапульки".
  • "Поздравляем с прибавлением".
  • "Сколько счастья!"
  • "Мамочке молочка! Деткам тепла!"
  • "Поздравляю с прибавлением семейства! Пусть малыши растут здоровенькие! Мама и папа – молодцы!"

В конце мая стало известно, что в "Лесной сказке" появились на свет первые детёныши кроликов-гигантов породы ризен.

Комментарии 8

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Гость

10:49:54 05-06-2023

Не верно! Не пума родила, проходом из Канады, а в зоопарке появился/родился или ещё как-то. Она не человек. Не женщина роженица.

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Гость

11:56:39 05-06-2023

Гость (10:49:54 05-06-2023) Не верно! Не пума родила, проходом из Канады, а в зоопарке п... Голова бо-бо?

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Гость

12:22:56 05-06-2023

Гость (11:56:39 05-06-2023) Голова бо-бо?... С радостЕй?

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Гость

12:46:31 05-06-2023

Гость (12:22:56 05-06-2023) С радостЕй? ... Думается, что у комментаторши яжматери кукуха давно слетела. Без всяких радостей.

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С. В. Михалков

12:19:19 05-06-2023

Гость (10:49:54 05-06-2023) Не верно! Не пума родила, проходом из Канады, а в зоопарке п... - А у нас сегодня кошка Родила вчера котят. Котята выросли немножко, А есть из блюдца не хотят! Кошки тоже рожать могут если что.

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Гость

10:09:42 08-06-2023

С. В. Михалков (12:19:19 05-06-2023) - А у нас сегодня кошка Родила вчера котят. Котята выросли н... Так у вас кошка когда родила? Вчера или сегодня ?

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Гость

10:13:13 08-06-2023

Гость (10:09:42 08-06-2023) С. В. Михалков (12:19:19 05-06-2023) - А у нас сегодня... хорошо тому живется, у кого одна нога... для вас, таких глупо современных, даже автора знаменитого стихотворения указали...

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Гость

13:28:36 05-06-2023

переживаем за котят, не можем спокойно жить, надеемся,что с ними все будет хорошо, только этой надеждой и живем, ничего кроме этой новости в голову и не идет

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