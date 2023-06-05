Канадская пума родила в барнаульском зоопарке

На свет появились три котёнка

05 июня 2023, 10:30, ИА Амител













Фото: "Лесная сказка"

В барнаульском зоопарке 2 июня на свет появились три котёнка в семье канадских пум Кнопы и Рони, сообщили на странице "Лесной сказки" во "ВКонтакте", а также поделились фотографиями с совсем маленькими хищниками.

Новость при этом сильно обрадовала горожан:

"С ума сойти! Почти все кошки родили в этом году!"

"Усатые лапульки".

"Поздравляем с прибавлением".

"Сколько счастья!"

"Мамочке молочка! Деткам тепла!"

"Поздравляю с прибавлением семейства! Пусть малыши растут здоровенькие! Мама и папа – молодцы!"

В конце мая стало известно, что в "Лесной сказке" появились на свет первые детёныши кроликов-гигантов породы ризен.