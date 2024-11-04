Канадские ученые назвали самый интеллектуальный жанр музыки
Тексты исполнителей в этом стиле самые разнообразные
04 ноября 2024, 18:40, ИА Амител
Канадская компания Prodigy Education провела исследование, в ходе которого выяснилось, что тексты песен в стиле метал являются наиболее насыщенными в лексическом плане.
После метала по уровню разнообразия используемых слов следуют рок, кантри, рэп, R’n’B, поп и электронная танцевальная музыка.
Среди наиболее часто встречающихся слов в метал-песнях можно выделить "любовь", "знаю", "время", "хорошо", "хочу", "видеть", "говорить", "ночь", "сердце" и "чувствую".
Наибольшее разнообразие лексики было отмечено у коллективов Black Sabbath и Pink Floyd (52%), на втором месте – американская метал-группа Slayer (51%), а на третьем – джазовая исполнительница Laufey (48%).
В исследовании также были рассмотрены творчество Брюса Спрингстина, Боба Дилана, Джимми Хендрикса и Eagles. Всего было проанализировано творчество 20 исполнителей.
09:24:43 05-11-2024
А как насчет оперы?
10:14:10 05-11-2024
Ну да, реперы прям излучают интеллект:
Я хочу остаться только с ней
Она как в тропике мой снег
Она лишь в топике на мне
Я хочу её сейчас, хочу её везде
Она как будто самолёт
Я её единственный пилот
Погрузись в водоворот
Лазурный берег нас зовёт
Зовёт нас в Шарм, зовёт нас туда
Зовёт нас туда, где песок и вода
Зовёт нас в Шарм, зовёт нас туда
Зовет нас туда, где песок и вода
Запах женщины моей — я хочу остаться с ней
С ней до конца моих дней
Запах женщины моей — я хочу остаться с ней
С ней до конца моих дней
Я тебя не обману, дай мне руку свою
Пройдём мы сквозь тьму
Мы с тобой на ветру, пусть знают — это не трюк
Пусть знают все — это самый настоящий тру!
Твой аромат меня дурманит, как жирный блант
Лишь с тобой я готов коротать ночи до утра
В этом корабле я твой капитан
Ты единственная, кто не считала мой капитал
Да, звёзды горят для тебя вечно
Да, для тебя миллионы огней
Да, это запах моей женщины
Да, запах женщины моей
Да, звёзды горят для тебя вечно
Да, для тебя миллионы огней
Да, это запах моей женщины
Да, запах женщины моей
Зовёт нас в Шарм, зовёт нас туда
Зовёт нас туда, где песок и вода
Зовёт нас в Шарм, зовёт нас туда
Зовет нас туда, где песок и вода
Запах женщины моей — я хочу остаться с ней
С ней до конца моих дней
Запах женщины моей — я хочу остаться с ней
С ней до конца моих дней
13:57:43 05-11-2024
перевел на русский несколько нравившихся заграничных песен...
понял, что поют они там Матерь Божья что!!!... фигню всякую...! то что перевёл, слушать перестал! ибо... подсознание рисует образы заложенные в сие "произведение"...
с тех пор стараюсь больше не переводить! просто слушать...
хотя нет-нет да глянешь в сети, о чем поётся в том или ином хите... и понимаешь - зря это сделал!...