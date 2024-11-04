Канадские ученые назвали самый интеллектуальный жанр музыки

Тексты исполнителей в этом стиле самые разнообразные

04 ноября 2024, 18:40, ИА Амител

Бас-гитара / Фото: pxhere.com/ru/photo/717367

Канадская компания Prodigy Education провела исследование, в ходе которого выяснилось, что тексты песен в стиле метал являются наиболее насыщенными в лексическом плане.

После метала по уровню разнообразия используемых слов следуют рок, кантри, рэп, R’n’B, поп и электронная танцевальная музыка.

Среди наиболее часто встречающихся слов в метал-песнях можно выделить "любовь", "знаю", "время", "хорошо", "хочу", "видеть", "говорить", "ночь", "сердце" и "чувствую".

Наибольшее разнообразие лексики было отмечено у коллективов Black Sabbath и Pink Floyd (52%), на втором месте – американская метал-группа Slayer (51%), а на третьем – джазовая исполнительница Laufey (48%).

В исследовании также были рассмотрены творчество Брюса Спрингстина, Боба Дилана, Джимми Хендрикса и Eagles. Всего было проанализировано творчество 20 исполнителей.