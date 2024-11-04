Умер музыкант и продюсер Куинси Джонс, работавший с Синатрой и Майклом Джексоном

Он скончался в окружении семьи

04 ноября 2024, 16:50, ИА Амител

Свеча / Фото: pxhere.com/ru/photo/1190656

В Соединенных Штатах Америки в возрасте 91 года ушел из жизни Куинси Джонс – музыкант и продюсер, который сотрудничал с такими знаменитостями, как Фрэнк Синатра, Рэй Чарльз и Майкл Джексон. Об этом стало известно от Associated Press.

"С глубокой скорбью мы вынуждены сообщить о кончине нашего отца и брата Куинси Джонса. Хотя это невосполнимая утрата для нашей семьи, мы радуемся тому, что он прожил насыщенную жизнь, и понимаем, что такого человека больше не будет", – говорится в заявлении.

Арнольд Робинсон, публицист, сообщил AP, что Куинси Джонс скончался в воскресенье вечером в своем доме в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе в окружении близких.