Умер музыкант и продюсер Куинси Джонс, работавший с Синатрой и Майклом Джексоном
Он скончался в окружении семьи
04 ноября 2024, 16:50, ИА Амител
Свеча / Фото: pxhere.com/ru/photo/1190656
В Соединенных Штатах Америки в возрасте 91 года ушел из жизни Куинси Джонс – музыкант и продюсер, который сотрудничал с такими знаменитостями, как Фрэнк Синатра, Рэй Чарльз и Майкл Джексон. Об этом стало известно от Associated Press.
"С глубокой скорбью мы вынуждены сообщить о кончине нашего отца и брата Куинси Джонса. Хотя это невосполнимая утрата для нашей семьи, мы радуемся тому, что он прожил насыщенную жизнь, и понимаем, что такого человека больше не будет", – говорится в заявлении.
Арнольд Робинсон, публицист, сообщил AP, что Куинси Джонс скончался в воскресенье вечером в своем доме в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе в окружении близких.
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