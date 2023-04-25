Mash: Scally Milano уехал из России после возбуждения уголовного дела
По статье "Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий" ему может грозить до четырёх лет лишения свободы
25 апреля 2023, 16:15, ИА Амител
Рэпер SCALLY MILANO (настоящее имя – Даниил Дмитриев) сбежал из России после возбуждения уголовного дела. Как сообщает Telegram-канал Mash, сейчас артист находится в Дубае.
Напомним, что в субботу, 22 апреля, силовики сорвали концерт рэпера в Санкт-Петербурге. Правоохранители доставили в отдел пятерых школьников, которые находились в состоянии опьянения, после чего возбудили уголовное дело по ст. 151 УК РФ "Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий".
Сейчас правоохранители устанавливают весь круг лиц, который причастен к совершению преступления. По этой статье виновным может грозить до четырёх лет лишения свободы.
16:47:49 25-04-2023
ну как минимум продавцов алкоголя надо проверить. пятерочки там, кб и прочие.
16:58:30 25-04-2023
рэпер с улицы Сезам (цэ) П. Воля