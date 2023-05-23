Большие планы. Губернатор Томенко прошёлся по Барнаулу и рассказал, как он изменится
На благоустройство общественных территорий в городе в этом году потратят более 300 миллионов рублей
23 мая 2023, 06:15, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в выходные прогулялся по историческому центру Барнаула вместе с главой города Вячеславом Франком. Главная тема беседы двух руководителей – развитие краевой столицы и благоустройство общественных территорий города. Только в 2023 году на ремонт скверов и парков в Барнауле потратят более 300 миллионов рублей. О том, как глава региона прогулялся по городу и что он увидел, – читайте в нашем материале.
Сквер на улице Приречной и набережная за 700 млн рублей
Прогулку глава региона, как и многие барнаульцы, начал с площади Советов. Маршрут Виктора Томенко и Вячеслава Франка пролегал по проспекту Ленина в сторону Мало-Тобольской. По пути губернатор заглянул в сквер медиков на пересечении проспекта Ленина и улицы Чкалова. В прошлом году на его создание потратили около 6,3 миллиона рублей. Зелёная зона становится всё более популярным местом и здесь отдыхают не только студенты медуниверситета, но и все жители города.
Второй точкой, где побывал губернатор, стала улица Приречная, здесь уже несколько недель ведутся работы по строительству нового сквера. На создание зелёной зоны направили 13,9 млн рублей, часть из которых выделили предприниматели Барнаула. Сквер будет разбит на участке от улицы Максима Горького до дома № 19 на улице Чехова. На территории высадят более 100 деревьев, а также сделают пешеходные и велосипедные дорожки, установят фонари и лавочки.
Помимо уютного зелёного уголка, в будущем здесь появится новая набережную вдоль реки Барнаулки, которая станет одной из главных достопримечательностей краевой столицы, рассказал глава Центрального района Максим Максим Сабына.
Причём набережная будет располагаться и по правому, и по левому берегу Барнаулки, а между собой они будут объединены двумя пешеходными мостами. На строительство прогулочной зоны из различных источников бюджета планируют потратить 700 миллионов рублей. Новая набережная, уверен Виктор Томенко, станет визитной картой краевой столицы. Тем более что эта часть Барнаула – "сердце" города.
"Эта набережная будет прекрасным подарком не только для жителей города, но и для гостей. Вся эта историческая часть Барнаула приводится в порядок. Это наша с вами задача – сделать Барнаул более комфортным и уютным", – обратился Виктор Томенко к мэру краевой столицы.
Обновлённый парк "Центральный"
Одна из главных строительных площадок в Барнауле в этом году – парк "Центральный". Зелёную территорию благоустраивают в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", выделив на это более 120 миллионов рублей. Работа на объекте уже кипит, и этим летом парк, к сожалению, закрыт для посетителей. Однако для Виктора Томенко сделали исключение, и губернатор оценил, как идёт ремонт "Центрального".
По словам директора парка Веры Брежневой, комплексное благоустройство "Центрального" делают впервые за всё время его существования. Работы намерены завершить до конца 2023 года. В парке планируется обустроить тропу здоровья, вдоль которой будут высажены дубы. Также заменят освещение, скамейки, урны, видеокамеры, качели, проложат новые дорожки, установят малые архитектурные формы, качели и парковые диваны, обновят пешеходные связи в районе центральных аллей, сделают новую детскую площадку и высадят деревья. Но главным станет реконструкция фонтана.
Виктор Томенко выразил уверенность, что после завершения всех работ в Барнауле появится ещё одна современная общественная территория, где будут отдыхать жители не только центральной части, но и других районов краевой столицы.
"Благоустройство Барнаула, работа над тем, чтобы он становился комфортнее и для жителей города, и для туристов, – важная задача. "Центральный" – парк, в котором выросло не одно поколение жителей города", – подчеркнул Виктор Томенко.
В общей сложности в 2023 году в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" в Барнауле на благоустройство парков и скверов направят 318 млн рублей. Помимо "Центрального", преобразятся также парки "Изумрудный" и "Юбилейный".
Глава региона добавил, что благоустраиваются и другие города и районы края. В этом вопросе важен комплексный подход.
"Развитие улично-дорожной сети, обеспечение новых микрорайонов города всем необходимым – медучреждениями, школами, детсадами – перечислять можно долго. Тут и планы большие, и вопросов тоже хватает. Наша цель – сделать так, чтобы в городе были все условия и для жизни, и для работы", – подытожил результаты прогулки по Барнаулу Виктор Томенко.
06:42:10 23-05-2023
планы прекрасные, очень хочется, чтобы все свершилось...губернатор Томенко делает акцент на главное- сделать город красивым, а в красивом городе и жизнь будет красивее,и трудовые свершения свершать захочется....
07:56:53 23-05-2023
Как можно сделать город красивее, если уничтожают парки, скверы, аллеи в угоду застройщикам и парковкам? Комсомольский, 80 был уютный сквер. Влепили человейник. И ничего, что балконы висят практически над проезжей частью. В парке на Э. Алексеевой влепили "временное" строение чуть чуть постоять. теперь там 2 многоэтажных дома. Напротив 124 лицея жители вырубили часть аллеи для парковки своих машин. И список можно продолжать. И вспомнить точечную застройку, и утрату старинных зданий в следствии пожаров, сноса и ненадлежащего использования. А как попал памятник истории Сереброплавильный завод в частные руки? А почему на месте стадиона Локомотив опять ЖК. При этом срочно надо было рубить парк для нового спортивного объекта? Тоже, наверное, для красоты.
09:14:08 23-05-2023
Голое, замощённое бетоном место с редкими чахлыми клёнами- вот весь ваш ср@ный "туристический кластер" и "красивый город". Я помню этот город другим- зелёным, помню, что вдоль всех домов на Молодёжной, к примеру, росли деревья и можно было пройти от Ядринцева до Драмтеатра по тенёчку. Это, наверное, потому, что не было специальной распилочной конторы, а жители сами сажали деревья... и поганые недокоммерсы с первых этажей не пилили то, чего не сажали, чтобы сделать стоянки...
09:31:30 23-05-2023
В городе прекратить проводить точечную застройку в центре города. Это во благо людей?
09:34:27 23-05-2023
Началась избирательная кампания, ничего больше. Реально же уже давным-давно понятно, что весь город, каким мы знали его в детстве - город сад - уже трансформирован в "а-ля шанхай" по китайской схеме застройки, когда квартиры в стекловатных человейниках можно только купить, но уже никогда никому не продать.
14:31:10 23-05-2023
Сделайте парк за "Европой" - понятно, что дорого, но начните с малого и достигнете великого!