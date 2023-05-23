Большие планы. Губернатор Томенко прошёлся по Барнаулу и рассказал, как он изменится

На благоустройство общественных территорий в городе в этом году потратят более 300 миллионов рублей

23 мая 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: Антон Червяков/пресс-служба губернатора Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в выходные прогулялся по историческому центру Барнаула вместе с главой города Вячеславом Франком. Главная тема беседы двух руководителей – развитие краевой столицы и благоустройство общественных территорий города. Только в 2023 году на ремонт скверов и парков в Барнауле потратят более 300 миллионов рублей. О том, как глава региона прогулялся по городу и что он увидел, – читайте в нашем материале.

Сквер на улице Приречной и набережная за 700 млн рублей

Прогулку глава региона, как и многие барнаульцы, начал с площади Советов. Маршрут Виктора Томенко и Вячеслава Франка пролегал по проспекту Ленина в сторону Мало-Тобольской. По пути губернатор заглянул в сквер медиков на пересечении проспекта Ленина и улицы Чкалова. В прошлом году на его создание потратили около 6,3 миллиона рублей. Зелёная зона становится всё более популярным местом и здесь отдыхают не только студенты медуниверситета, но и все жители города.

Второй точкой, где побывал губернатор, стала улица Приречная, здесь уже несколько недель ведутся работы по строительству нового сквера. На создание зелёной зоны направили 13,9 млн рублей, часть из которых выделили предприниматели Барнаула. Сквер будет разбит на участке от улицы Максима Горького до дома № 19 на улице Чехова. На территории высадят более 100 деревьев, а также сделают пешеходные и велосипедные дорожки, установят фонари и лавочки.

Помимо уютного зелёного уголка, в будущем здесь появится новая набережную вдоль реки Барнаулки, которая станет одной из главных достопримечательностей краевой столицы, рассказал глава Центрального района Максим Максим Сабына.

Причём набережная будет располагаться и по правому, и по левому берегу Барнаулки, а между собой они будут объединены двумя пешеходными мостами. На строительство прогулочной зоны из различных источников бюджета планируют потратить 700 миллионов рублей. Новая набережная, уверен Виктор Томенко, станет визитной картой краевой столицы. Тем более что эта часть Барнаула – "сердце" города.

"Эта набережная будет прекрасным подарком не только для жителей города, но и для гостей. Вся эта историческая часть Барнаула приводится в порядок. Это наша с вами задача – сделать Барнаул более комфортным и уютным", – обратился Виктор Томенко к мэру краевой столицы.

Обновлённый парк "Центральный"

Одна из главных строительных площадок в Барнауле в этом году – парк "Центральный". Зелёную территорию благоустраивают в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", выделив на это более 120 миллионов рублей. Работа на объекте уже кипит, и этим летом парк, к сожалению, закрыт для посетителей. Однако для Виктора Томенко сделали исключение, и губернатор оценил, как идёт ремонт "Центрального".

По словам директора парка Веры Брежневой, комплексное благоустройство "Центрального" делают впервые за всё время его существования. Работы намерены завершить до конца 2023 года. В парке планируется обустроить тропу здоровья, вдоль которой будут высажены дубы. Также заменят освещение, скамейки, урны, видеокамеры, качели, проложат новые дорожки, установят малые архитектурные формы, качели и парковые диваны, обновят пешеходные связи в районе центральных аллей, сделают новую детскую площадку и высадят деревья. Но главным станет реконструкция фонтана.

Виктор Томенко выразил уверенность, что после завершения всех работ в Барнауле появится ещё одна современная общественная территория, где будут отдыхать жители не только центральной части, но и других районов краевой столицы.

"Благоустройство Барнаула, работа над тем, чтобы он становился комфортнее и для жителей города, и для туристов, – важная задача. "Центральный" – парк, в котором выросло не одно поколение жителей города", – подчеркнул Виктор Томенко.

В общей сложности в 2023 году в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" в Барнауле на благоустройство парков и скверов направят 318 млн рублей. Помимо "Центрального", преобразятся также парки "Изумрудный" и "Юбилейный".

Глава региона добавил, что благоустраиваются и другие города и районы края. В этом вопросе важен комплексный подход.