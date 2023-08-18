Канал завоза мигрантов через Алтайский край накрыли пограничники

Нелегально на территорию России ввезли более 30 жителей Центральной Азии

18 августа 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: pxhre.com

Пограничники накрыли канал завоза нелегальных мигрантов в Россию через Алтайский край. Об этом рассказали в пограничном управлении ФСБ России по Новосибирской области.

Организаторы нелегальной сети ввозили иностранцев в страну по частным приглашениям, а в качестве приглашающих нередко фигурировали жители Алтайского края, которые не знали о намерениях преступников.

Всего удалось ввезти в страну более 30 жителей Центральной Азии. На тех, кто руководил сетью, завели уголовное дело.