Совестливый браконьер сдался полиции в Алтайском крае

Мужчина признал, что после отстрела животного он стал плохо спать

18 августа 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф

Житель Первомайского района пришел в полицию и признался в браконьерстве. Об этом рассказали в региональном МВД.

Егерь обратился к правоохранителям и рассказал о том, что в 12-ти километрах от Сорочьего лога нашел тело убитого животного. При осмотре обнаружили тушу лося, фрагмент пули, гильзы.

Через несколько дней к полицейским пришел мужчина. Он рассказал, что застрелил лося, а после убийства плохо спал, поэтому сознался.

Сумма нанесенного ущерба составила 80 тысяч рублей. На сельчанина завели уголовное дело.