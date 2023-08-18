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Совестливый браконьер сдался полиции в Алтайском крае

Мужчина признал, что после отстрела животного он стал плохо спать

18 августа 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф
Фото: 22.мвд.рф

Житель Первомайского района пришел в полицию и признался в браконьерстве. Об этом рассказали в региональном МВД.

Егерь обратился к правоохранителям и рассказал о том, что в 12-ти километрах от Сорочьего лога нашел тело убитого животного. При осмотре обнаружили тушу лося, фрагмент пули, гильзы.

Через несколько дней к полицейским пришел мужчина. Он рассказал, что застрелил лося, а после убийства плохо спал, поэтому сознался.

Сумма нанесенного ущерба составила 80 тысяч рублей. На сельчанина завели уголовное дело.

Алтайский край браконьеры полиция охота

Комментарии 2

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Гость

11:39:20 18-08-2023

Как можно на такую красоту и создание божье ружье навести???????

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Гость

14:42:35 18-08-2023

Гость (11:39:20 18-08-2023) Как можно на такую красоту и создание божье ружье навести???... Бес попутал.

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