Канализационные воды в Барнауле промывают асфальт и стекают в реку
По словам горожанина, система сточных вод начинается на территории автобазы
02 апреля 2023, 17:57, ИА Амител
Барнаулец рассказал о сточных водах, разрушающих дорожное покрытие и стекающих в Пивоварку. Пост разместили в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам мужчины, начинается сток на территории автобазы по адресу Шевченко, 172.
"На территории данного предприятия расположен канализационный люк, в который сливаются ассенизаторские машины. Несколько лет назад была аналогичная ситуация. Только зловонный поток тогда стекал с косогора по дороге одного из ГСК. Тогда за устранение проблемы взялись только после того, как пообещали обратиться в надзорные органы", – написал барнаулец.
Он отметил, что обращался в водоканал, где ему сказали, что участок находится под надзором администрации Железнодорожного района.
Мужчина надеется на то, что власти смогут решить проблему, пока она не усугубилась.
19:08:24 02-04-2023
а потом мы удивляемся, почему из крана течет то, что течет и весной этим даже ноги страшно мыть.