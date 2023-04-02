Микроавтобус утонул в Барнаулке
Машину из воды пришлось вытаскивать при помощи самогруза
02 апреля 2023, 15:16, ИА Амител
Микроавтобус утонул в Барнаулке 2 апреля. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.
Машина почти полностью ушла под воду под мостом. Как это произошло – неизвестно.
Вытаскивать утонувший автомобиль пришлось самогрузом. Он же помогал вытащить на берег людей из салона. Предварительно, пострадавших нет.
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