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Микроавтобус утонул в Барнаулке

Машину из воды пришлось вытаскивать при помощи самогруза

02 апреля 2023, 15:16, ИА Амител

Микроавтобус утонул в Барнаулке 2 апреля. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

Машина почти полностью ушла под воду под мостом. Как это произошло – неизвестно. 

Вытаскивать утонувший автомобиль пришлось самогрузом. Он же помогал вытащить на берег людей из салона. Предварительно, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае четыре человека пострадали в результате столкновения "Жигулей" с иномаркой.

Комментарии 4

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Гость

16:00:14 02-04-2023

Машина ушла под воду,не зная броду.

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Гость

16:59:02 02-04-2023

Да и пёс с ним!

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Гость

17:09:33 02-04-2023

Перемахнуть хотел...

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Гость

06:44:02 03-04-2023

Раков ловили.

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