Машину из воды пришлось вытаскивать при помощи самогруза

02 апреля 2023, 15:16, ИА Амител















Микроавтобус утонул в Барнаулке 2 апреля. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

Машина почти полностью ушла под воду под мостом. Как это произошло – неизвестно.

Вытаскивать утонувший автомобиль пришлось самогрузом. Он же помогал вытащить на берег людей из салона. Предварительно, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае четыре человека пострадали в результате столкновения "Жигулей" с иномаркой.