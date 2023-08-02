Канцелярия Эрдогана: Путин приедет в Турцию
Эрдоган заявил Путину о намерениях Анкары и дальше продолжать работать над возобновлением зерновой сделки
02 августа 2023, 17:25, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились о визите российского лидера в Турцию. Как сообщает РИА Новости, об этом сообщила канцелярия турецкого президента.
Также там отметили, что Эрдоган заявил Путину о намерениях Анкары и дальше продолжать работать над возобновлением зерновой сделки.
Напомним, что ранее в Кремле подтверждали, что разговор двух президентов уже идет. Затронутые темы там обещали раскрыть позднее.
17:39:23 02-08-2023
Заманят и в Гаагу сдадут ?
00:03:48 03-08-2023
Да не куда он не поедет, причина найдется.