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Канцелярия Эрдогана: Путин приедет в Турцию

Эрдоган заявил Путину о намерениях Анкары и дальше продолжать работать над возобновлением зерновой сделки

02 августа 2023, 17:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились о визите российского лидера в Турцию. Как сообщает РИА Новости, об этом сообщила канцелярия турецкого президента.

Также там отметили, что Эрдоган заявил Путину о намерениях Анкары и дальше продолжать работать над возобновлением зерновой сделки.

Напомним, что ранее в Кремле подтверждали, что разговор двух президентов уже идет. Затронутые темы там обещали раскрыть позднее.

Комментарии 2

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Ловушка

17:39:23 02-08-2023

Заманят и в Гаагу сдадут ?

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Гость

00:03:48 03-08-2023

Да не куда он не поедет, причина найдется.

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