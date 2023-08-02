Кто подставил ВСУ? Почему оружие и подготовка на Западе не продвинули "контрнаступ"

Украинских военных готовили к натовским войнам прошлых лет

02 августа 2023, 06:15, ИА Амител

Танк "Леопард-2" / Фото: Leopard 2A5 / Wikimedia, Bundeswehr-Fotos

Анонсированная на днях ключевая фаза "контрнаступа" ВСУ явно буксует, что признают даже западные аналитики. Причины называются самые разные: неудачные сроки наступательной операции, давление Запада на украинское командование, старое вооружение – несмотря на получение отдельных видов современной западной техники и боеприпасов, с имеющимся арсеналом украинская армия по-прежнему не готова перейти к широкомасштабным наступательным действиям на линии СВО. Более того, натовское оружие далеко не всегда соответствует потребностям современного военного конфликта.

Каким образом западные помощники своими поставками фактически сорвали воинственные планы украинских военных, а по большому счету свои собственные (не секрет, что боевые операции ВСУ зачастую планируются офицерами стран НАТО) и что помогло нашим бойцам остановить атакующие действия ВСУ, выяснял Андрей Магас.

Угадали направление главного удара

Несмотря на то, что контрнаступление еще продолжается, разбор полетов у союзников Киева уже идет. Американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Grayzone заявил, что настойчивое подталкивание ВСУ к атакующим действиям со стороны западных стран привело к нынешнему "самоубийственному" наступлению.

По словам Миршаймера, желание отправить ВСУ в атаку вызвано боязнью политиков Запада потерять общественную поддержку в своих странах, если на линии соприкосновения не будет достигнуто значительных успехов. А это уже чревато поражением Украины и, соответственно, ее союзников из НАТО в данном конфликте. В общем, как заявил американский политолог, желание ускорить ход событий обернулось тем, что подготовленные за границей украинские подразделения даже "не добрались до первых оборонительных рубежей российских войск".

Военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин убежден, что главные причины провала "контрнаступа" иные, нежели те, что назвал Миршаймер, – прозорливость российского командования, а также умело выстроенная оборона.

"Мы угадали главное направление удара – Запорожское, а также умело выстроили оборону. Это сделано по всем правилам старой советской военной науки с учетом современных реалий. Поэтому именно мы не позволили ВСУ реализовать свои замыслы, все остальные факторы важны, но имеют второстепенное значение", – сообщил он amic.ru.

Кроме того, заметил эксперт, большую роль сыграла переоценка противника с нашей стороны, уход от шапкозакидательских настроений, что были в начале СВО.

"Теперь мы понимаем, что враг силен и коварен, стали разбираться, как нужно противостоять ему", – считает он.

Хранить дорого, проще – разломать

В ряде западных СМИ уже раздаются голоса сожаления, что в прежние годы некоторые виды оружейного хлама можно было не отправлять на лом, а поставить сейчас Киеву. Знаковой в этом плане выглядит недавняя публикация британской газеты The Times о том, что утилизированные несколько лет назад танки "Челленджер" (Challenger 2) сегодня вполне можно было бы сбагрить ВСУ.

Издание пишет, что в период с 2010 по 2014 год "правительство утилизировало 43 танка Challenger 2, которые составляют основную часть британских бронетанковых войск". Боевые машины были признаны "не подлежащими ремонту по экономическим соображениям".

"Изначально в середине 1990-х правительство Соединенного Королевства закупило 386 единиц Challenger 2, которые участвовали в войне в Ираке. Затем количество танков, находящихся на действительной службе, сократили на 40%", – сообщается в публикации The Times.

При этом на ликвидацию было потрачено 4,4 млн фунтов стерлингов. Конечно, танки можно было продолжать держать на военных складах. Но это хранение, как заявил Times военный аналитик и бывший командир Challenger 2 Джастин Крамп, "в Великобритании было дорогим", а также напомнил, что "в то время крупные наземные сражения в Европе просто считались делом давно минувших дней".

Великобритания отправила ВСУ 14 "Челленджеров" в марте 2023-го. Машины были замечены в том же месяце на Запорожском направлении, однако в боях они, судя по всему, участия пока не принимали. Эти танки использовались коалиционными силами во главе с США в Ираке, однако, несмотря на позитивные отзывы в некоторых СМИ, многие военачальники остались ими недовольны.

По словам военного эксперта Александр Шарковского, если судить по заявленным характеристикам, танк "Челленджер" довольно неплохой.

"Но пока трудно сказать, как они проявят себя в реальных боевых условиях. Пока украинская сторона их на СВО не выводила. Судя по имеющимся данным, Киев намерен их использовать вместе с американскими танками "Абрамс" (Abrams), которые должны скоро поступить ему", – пояснил он amic.ru.

Крепка броня без обедненного урана?

Что касается "Абрамсов", то их украинские военные получат, предположительно, в сентябре 2023 года. Это будут танки модели М1А1 – ранее планировалось поставить М1А2, но в таком случае техника могла быть отправлена лишь к концу года. Они будут без секретного оборудования и лишены знаменитой брони с элементами на основе обедненного урана. По информации американского издания Politico, со ссылкой на источники в Пентагоне, конгрессе США и других официальных органах, в августе техника придет в Германию, где ее отремонтируют и модифицируют. Всего ВСУ получат 31 машину – это примерная численность украинского танкового батальона, однако в первую партию войдет всего шесть-восемь единиц.

Вокруг упомянутой брони ходит немало легенд, в том числе по причине отсутствия в открытом доступе данных по эквивалентам ее прочности. Страны, у которых "Абрамс" имеется на вооружении – например, Египет, обладающий даже лицензией на его производство, – получили и производят танк без урановой брони. Поэтому боевые качества машин, которые получит ВСУ, будут заметно хуже тех, что находятся в арсеналах Пентагона, заметил Шарковский.

Впрочем, недооценивать поставляемое Киеву оружие не стоит, убежден Геннадий Алехин.

"Хотя это не новейшие образцы и не то, что просит украинская сторона, но военная техника поступила серьезная. Никто не скажет, что те же танки "Леопард", БМП "Брэдли" – никудышные машины, не говоря уже о РСЗО "Хаймарс", М777. Это довольно грозное оружие. Просто наши военные уже научились их грамотно уничтожать", – заметил он.

В то же время, по словам собеседника, западные поставщики вооружения под предлогом обеспечения "контрнаступа" принялись "подчищать свои арсеналы", избавляться от старых запасов. Именно так, судя по всему, поступили в солнечной Италии, откуда украинским военным прислали минометы Mod 63. Как писала в декабре 2022-го итальянская газета Corriere della Serra, орудия были выпущены еще в 1966 году, а оптика на них изготовлена аж в 1947-м.

Причем добрые помощники с Апеннин не догадались прислать боеприпасы, поскольку 120-мм снаряды на Западе уже не производятся. Кстати, по боевым характеристикам Mod 63 уступает советским полковым 120-мм минометам разработки 1938 года. Позднее они были модернизированы и стали называться 2С12 "Сани", причем еще недавно находились на вооружении украинской армии.

"Нам пришлось довольствоваться американским и польским вооружением, которое много весит. Из-за этого снижаются показатели точности и дальности выстрела", – пожаловались газете военнослужащие ВСУ.

Техника вчерашних битв

Ранее стало известно, что специалисты отечественного ВПК внимательно изучили трофейную западную технику, включая танки Leopard 2, БМП Bradley, колесные танки AMX-10RC и другие. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на информированный источник, натовские машины обладают приемлемым бронированием, хотя и "с наличием большого числа слабых мест из-за не отвечающего требованиям современного боя распределения защиты", рассказал собеседник агентства. Кроме того, исследования выявили посредственную подвижность и маневренность западной техники, а также излишнюю сложность конструкции.

Кстати, одним из трофеев стала шведская БМП Stridsfordon 90, считающаяся одной из лучших машин в этом классе и выпущенная всего лишь пять лет назад. Это вызвало обеспокоенность военных скандинавской страны, полагающих, что Москва теперь сможет подробно ознакомиться со знаменитым маскировочным комплексом "Барракуда" (MCS Barracuda), произведенным концерном SAAB. Впрочем, пока российские специалисты не дали какую-то оценку данной машине, не выделили ее из общей массы добытой на полях сражений техники.

Конечно, можно сколько угодно обвинять западные страны в поставках устаревшего оружия, но в целом ход боевых действий выявил одну крайне важную деталь – вооружение в странах НАТО разрабатывалось вовсе не для боевых действий того масштаба, что ведутся сегодня на Украине. Это мнение полностью разделяет Геннадий Алехин.

"Поставляемая техника ранее применялась в Афганистане, Сирии, странах Ближнего Востока. То есть в локальных конфликтах, что и сказалось на ее особенностях", – заметил он.

Не стоит забывать и о тактических различиях. Эксперт добавил, что переход армии Украины на стандарты НАТО, происходивший с 2014 года, а также ускоренные курсы для ее военнослужащих в странах альянса тоже не сыграли большой роли в боеготовности ВСУ.