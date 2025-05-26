Канцлер Германии: страны Запада сняли ограничения на дальность ударов ВСУ по России

Мерц подчеркнул, что им еще предстоит обеспечить Украину оружием

26 мая 2025, 19:16, ИА Амител

Флаг Германии / Фото: unsplash.com / Mark König

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что власти Германии, Франции, Британии и США сняли ограничения на дальность ударов украинской армии западным оружием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир канала WDR.

"Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине, – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев", – заявил Мерц.

Он добавил, что западным странам еще предстоит обеспечивать украинские войска вооружениями.

Напомним, что в 2024 году бывший президент США разрешил Киеву наносить удары по РФ дальнобойными ракетами ATACMS. В ответ на это Россия провела испытание новейшей баллистической ракеты "Орешник" в безъядерном исполнении – удар пришелся по заводу "Южмаш".