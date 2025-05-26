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Канцлер Германии: страны Запада сняли ограничения на дальность ударов ВСУ по России

Мерц подчеркнул, что им еще предстоит обеспечить Украину оружием

26 мая 2025, 19:16, ИА Амител

Флаг Германии / Фото: unsplash.com / Mark König
Флаг Германии / Фото: unsplash.com / Mark König

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что власти Германии, Франции, Британии и США сняли ограничения на дальность ударов украинской армии западным оружием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир канала WDR.

"Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине, – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев", – заявил Мерц.

Он добавил, что западным странам еще предстоит обеспечивать украинские войска вооружениями.

Напомним, что в 2024 году бывший президент США разрешил Киеву наносить удары по РФ дальнобойными ракетами ATACMS. В ответ на это Россия провела испытание новейшей баллистической ракеты "Орешник" в безъядерном исполнении – удар пришелся по заводу "Южмаш".

Политика спецоперация

Комментарии 18

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Гость

19:31:02 26-05-2025

Не уймутся обезьяны цветущего сада...

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Гость

21:49:37 26-05-2025

Гость (19:31:02 26-05-2025) Не уймутся обезьяны цветущего сада......
Пора и нам снять ограничения, напомнив о ГДР. Такие подарки не должны быть бесплатными

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Гость

19:34:11 26-05-2025

Орешник 2?

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Гость

19:51:22 26-05-2025

Пора уже разрешить себе наносить удары тоже знаете куда

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Май

21:11:25 26-05-2025

Ну если начнут по нам шмалять, тогда и мы накормим их жаренными орешками, пока это была скорлупа без ядра.

Всё никак не успокоятся, сами же провоцируют а потом говорят какие мы Русские плохие.
Ну извините нас бьют а мы еще и защищаться не должны?

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Горожанин.

21:28:04 26-05-2025

Неймётся недобитым фашистам.Слишком жалостливым Хрущев к пленённым нацистам. В 1955 году многих мы отпустили из плена,как и бандеровцев. Мы их не перевоспитали, потому что волки ни воспитанию, ни дрессировке почти не поддаются, как говорят биологи..А они воспитали новое поколение нацистов в Германии.

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Иван

21:55:05 26-05-2025

Горожанин. (21:28:04 26-05-2025) Неймётся недобитым фашистам.Слишком жалостливым Хрущев к пл... Хрущев та ещё гнида был.

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Гость

21:48:51 26-05-2025

в такие моменты понимаешь, что Сибирь-это хорошо!

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Гость

21:51:46 26-05-2025

Готовятся к будущей войне, наблюдая за тем, какое вооружение у РФ имеется, и тестируя его на Украине.

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Гость

22:10:54 26-05-2025

Упреждающий удар по Раймштайну остудит их пыл ...

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dok_СФ

22:19:27 26-05-2025

На войне хорошо зарабатывают и отговорка для раб.класса весомая.. Живём при капитале и он не упустит свою выгоду, тем более чужими руками.. Совок и Россия до какого года платили по долгам америке (2006г)..

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Гость

22:55:21 26-05-2025

А чем ответит , бывший министр культуры и отдыха, Мединский ?

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Гость

10:11:13 27-05-2025

Гость (22:55:21 26-05-2025) А чем ответит , бывший министр культуры и отдыха, Мединский ...
Тот, который теперь глава союза писателей? Наверное очередной выдуманной цитатой лол

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Гость

22:57:33 26-05-2025

Если неймётся, то драться на равных нужно и оружием одинаковым: на шпагах, к примеру, или на пистолетах в духе рыцарских поединков прошлого! Гибнуть-то ежесуточно будут те же две-три сотни неукротимых забияк, но не варварски гибнуть, а благородно, с обоюдно ничтожными шансами на выживание. Сверх того ни случайных человеческих жертв не будет, ни бессмысленных разрушений...

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Гость

07:55:51 27-05-2025

Гость (22:57:33 26-05-2025) Если неймётся, то драться на равных нужно и оружием одинаков... драться на равных нужно --- чтобы бойцы дрались по весовой категории. И кто больше баллов наберет, тот территорию отдает. Еще можно в шахматы

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Гость

08:11:22 27-05-2025

Гость (07:55:51 27-05-2025) драться на равных нужно --- чтобы бойцы дрались по весовой к... Ага! Коронный ход- конем по голове...

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Горожанин.

09:01:05 27-05-2025

Иван (21:55:05 26-05-2025) Хрущев та ещё гнида был.... Абсолютно согласен по кукурузнику.Даже гнида в квадрате. Бандитов отпустил, а Судоплатова и Эйтингона посадил на 15 лет за то, что они тайно расправлялись с врагами Отечества - бандеровцами и "лесными братьями"..

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ППШариков

10:52:39 27-05-2025

Судя по дальности ударов БПЛА по территории России, особых ограничений и не было.

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