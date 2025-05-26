Канцлер Германии: страны Запада сняли ограничения на дальность ударов ВСУ по России
Мерц подчеркнул, что им еще предстоит обеспечить Украину оружием
26 мая 2025, 19:16, ИА Амител
Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что власти Германии, Франции, Британии и США сняли ограничения на дальность ударов украинской армии западным оружием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир канала WDR.
"Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине, – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев", – заявил Мерц.
Он добавил, что западным странам еще предстоит обеспечивать украинские войска вооружениями.
Напомним, что в 2024 году бывший президент США разрешил Киеву наносить удары по РФ дальнобойными ракетами ATACMS. В ответ на это Россия провела испытание новейшей баллистической ракеты "Орешник" в безъядерном исполнении – удар пришелся по заводу "Южмаш".
19:31:02 26-05-2025
Не уймутся обезьяны цветущего сада...
21:49:37 26-05-2025
Гость (19:31:02 26-05-2025) Не уймутся обезьяны цветущего сада......
Пора и нам снять ограничения, напомнив о ГДР. Такие подарки не должны быть бесплатными
19:34:11 26-05-2025
Орешник 2?
19:51:22 26-05-2025
Пора уже разрешить себе наносить удары тоже знаете куда
21:11:25 26-05-2025
Ну если начнут по нам шмалять, тогда и мы накормим их жаренными орешками, пока это была скорлупа без ядра.
Всё никак не успокоятся, сами же провоцируют а потом говорят какие мы Русские плохие.
Ну извините нас бьют а мы еще и защищаться не должны?
21:28:04 26-05-2025
Неймётся недобитым фашистам.Слишком жалостливым Хрущев к пленённым нацистам. В 1955 году многих мы отпустили из плена,как и бандеровцев. Мы их не перевоспитали, потому что волки ни воспитанию, ни дрессировке почти не поддаются, как говорят биологи..А они воспитали новое поколение нацистов в Германии.
21:55:05 26-05-2025
Горожанин. (21:28:04 26-05-2025) Неймётся недобитым фашистам.Слишком жалостливым Хрущев к пл... Хрущев та ещё гнида был.
21:48:51 26-05-2025
в такие моменты понимаешь, что Сибирь-это хорошо!
21:51:46 26-05-2025
Готовятся к будущей войне, наблюдая за тем, какое вооружение у РФ имеется, и тестируя его на Украине.
22:10:54 26-05-2025
Упреждающий удар по Раймштайну остудит их пыл ...
22:19:27 26-05-2025
На войне хорошо зарабатывают и отговорка для раб.класса весомая.. Живём при капитале и он не упустит свою выгоду, тем более чужими руками.. Совок и Россия до какого года платили по долгам америке (2006г)..
22:55:21 26-05-2025
А чем ответит , бывший министр культуры и отдыха, Мединский ?
10:11:13 27-05-2025
Гость (22:55:21 26-05-2025) А чем ответит , бывший министр культуры и отдыха, Мединский ...
Тот, который теперь глава союза писателей? Наверное очередной выдуманной цитатой лол
22:57:33 26-05-2025
Если неймётся, то драться на равных нужно и оружием одинаковым: на шпагах, к примеру, или на пистолетах в духе рыцарских поединков прошлого! Гибнуть-то ежесуточно будут те же две-три сотни неукротимых забияк, но не варварски гибнуть, а благородно, с обоюдно ничтожными шансами на выживание. Сверх того ни случайных человеческих жертв не будет, ни бессмысленных разрушений...
07:55:51 27-05-2025
Гость (22:57:33 26-05-2025) Если неймётся, то драться на равных нужно и оружием одинаков... драться на равных нужно --- чтобы бойцы дрались по весовой категории. И кто больше баллов наберет, тот территорию отдает. Еще можно в шахматы
08:11:22 27-05-2025
Гость (07:55:51 27-05-2025) драться на равных нужно --- чтобы бойцы дрались по весовой к... Ага! Коронный ход- конем по голове...
09:01:05 27-05-2025
Иван (21:55:05 26-05-2025) Хрущев та ещё гнида был.... Абсолютно согласен по кукурузнику.Даже гнида в квадрате. Бандитов отпустил, а Судоплатова и Эйтингона посадил на 15 лет за то, что они тайно расправлялись с врагами Отечества - бандеровцами и "лесными братьями"..
10:52:39 27-05-2025
Судя по дальности ударов БПЛА по территории России, особых ограничений и не было.