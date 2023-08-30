Кандидат в губернаторы Алтайского края Булаев предложил решение проблем села

Он призывает укрупнить населенные пункты и построить новые школы и дороги

30 августа 2023, 10:05, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Чтобы сохранить село нужно повысить уровень жизни сельских жителей. И сделать это можно двумя способами: специальными программами поддержки и переселением жителей совсем уж маленьких деревень в более крупные. С таким предложением выступил кандидат в губернаторы региона от ЛДПР, депутат регионального парламента Сергей Булаев.

"Необходимо провести укрупнение сел, а точнее – переселение жителей малых сел в более крупные и райцентры. И тогда в каждом районе будет четыре-пять солидных по численности населенных пунктов", – говорит Булаев.

За счет этого сократятся расходы на содержание управленческого аппарата, на обслуживание дорог, социальных объектов в малых селах. И эти средства можно будет направить на более активное развитие укрупненных населенных пунктов.

"Снижение затрат приведет к колоссальному высвобождению средств и появится возможность повышать зарплату бюджетникам. Это станет драйвером для развития экономики края в целом – раз люди будут больше получать, значит, они будут покупать больше услуг и товаров", – поясняет кандидат.

Но села нужно поддерживать и извне. А именно разработать для каждого района индивидуальную программу развития. Во-первых, чтобы переселить людей (а по подсчетам ЛДПР, это около 100 тыс. семей), потребуется около 1 трлн рублей. И эти деньги должен выделить федеральный бюджет.

Во-вторых, средства из федерального и краевого уровня должны идти еще на строительство новых школ, детских садов, спортивных объектов, клубов, обновление больниц и поликлиник.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Траст-2" (ООО "Траст-2" ), адрес: 656003, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гвардейская, д. 1/1, ИНН 2225222905. Заказчик: Кандидат на должность Губернатора Алтайского края Булаев Сергей Сергеевич. Тираж 1 экз. Дата изготовления 29.08.2023 г. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Алтайского края Булаева Сергея Сергеевича.

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