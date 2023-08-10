Кандидата в президенты Эквадора застрелили после предвыборной встречи

Преступники выстрелили в него не меньше трех раз

10 августа 2023, 10:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио убили после предвыборной встречи. Об этом сообщает El Universo.

После митинга в школе Андерсона группа преступников не менее трех раз выстрелила в политика. Врачи в больнице констатировали смерть Вильявисенсио.

Отмечается, что политик считался лидером на предстоящих выборах. Подозреваемый в его убийстве погиб во время перестрелки, уточнили эквадорские правоохранители.