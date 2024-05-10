Кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра рассмотрят в Госдуме уже 10 мая

Правительство ушло в отставку после инаугурации

10 мая 2024, 16:23, ИА Амител

Михаил Мишустин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. Вопрос назначения обсудят в Госдуме 10 мая, сказано в официально опубликованном документе.

"О проекте постановления Государственной Думы № 622328-8 "Об утверждении Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации", – сказано в документе, опубликованном в электронной базе.

В 2020 году Мишустин стал премьер-министром. Тогда зампред Совбеза Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства через три часа после послания Путина Федеральному Собранию. Свое решение Медведев объяснил желанием дать главе государства возможность реализовать все предложения. Путин принял отставку и предложил кандидатуру Мишустина. Его поддержало большинство депутатов, против никто не голосовал.

Ранее о возможном назначении Мишустина говорил Вячеслав Володин.