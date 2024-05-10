Путин предложил вновь назначить Мишустина премьер-министром России
Новый состав правительства утвердят депутаты
10 мая 2024, 09:47, ИА Амител
Владимир Путин внес в Госдуму представление по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
По его словам, 10 мая в 14:00 мск начнется пленарное заседание Госдумы. Сначала Мишустин выступит с докладом и ответит на вопросы депутатов, а затем состоится голосование по вопросу об утверждении кандидатуры премьера.
Как подчеркнул Володин, депутатам в ходе обсуждения важно получить ответы на вопросы, как будут решаться поставленные Путиным задачи по демографической политике, повышению благополучия людей, поддержке семей, развитию экономики, повышению обороноспособности и так далее.
Также он напомнил, что правительство впервые сформируют по регламенту, закрепленному в 2020 году поправками к Конституции. Теперь премьер-министра, его заместителей и федеральных министров утверждает парламент.
7 мая состоялась инаугурация Владимира Путина. В этот же день правительство сложило полномочия перед вновь избранным президентом.
10:40:42 10-05-2024
господи, когда уже что то изменится. опять все то же самое, огромные цены, низкие зарплаты, отсутствие медицины и образования, и бесконечный бардак во всех сферах
11:56:04 10-05-2024
И сразу "критики" налетели и ну критиковать: "Цены высо-о-о-о-о-окие... Когда что-то изме-е-е-е-е-ениться...А у кого были сомне-е-е-е-е-ения..." Да сомнений нет и быть не может. Пока есть Бильдельбергский клуб, ФРС, ну или США и Англия, цены будут расти. Но у нас и зарплаты растут и пенсии. А в Европе нет. У нас заводы строят новые и перезапускают старые. А в Европе нет. Я голосую за товарища нашего Мишустина.
13:21:18 10-05-2024
константин (11:56:04 10-05-2024) И сразу "критики" налетели и ну критиковать: "Цены высо-о-о-... Чё куришь?
Особенно про заводы забавно
12:21:42 10-05-2024
Гость (10:40:42 10-05-2024) господи, когда уже что то изменится. опять все то же самое, ... Мы голосуем за стабильность!
10:57:31 10-05-2024
А у кого то были сомнения?
14:20:28 10-05-2024
Гость (10:57:31 10-05-2024) А у кого то были сомнения?... Ваши предложения?
12:04:51 10-05-2024
Правильное предложение.А правительство как сложило свои полномочия, так и разложит их.Тем более задачи всё те же:демография,дальнейшее повышение благосостояния (кого-вопрос уточняется),семья,экономика,обороноспособность.Всё это будет расширяться.
12:31:37 10-05-2024
Никто и не сомневался, в том, что будут перемены!
Опять теже Мишустины, Голиковы, Набиулина и т. п
12:40:11 10-05-2024
Ждём, ждём изменения
15:02:02 10-05-2024
Да (12:40:11 10-05-2024) Ждём, ждём изменения... Я ждала и верила, думала рожу. А пошла проверилась ...