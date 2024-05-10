Путин предложил вновь назначить Мишустина премьер-министром России

Новый состав правительства утвердят депутаты

10 мая 2024, 09:47, ИА Амител

Михаил Мишустин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин внес в Госдуму представление по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

По его словам, 10 мая в 14:00 мск начнется пленарное заседание Госдумы. Сначала Мишустин выступит с докладом и ответит на вопросы депутатов, а затем состоится голосование по вопросу об утверждении кандидатуры премьера.

Как подчеркнул Володин, депутатам в ходе обсуждения важно получить ответы на вопросы, как будут решаться поставленные Путиным задачи по демографической политике, повышению благополучия людей, поддержке семей, развитию экономики, повышению обороноспособности и так далее.

Также он напомнил, что правительство впервые сформируют по регламенту, закрепленному в 2020 году поправками к Конституции. Теперь премьер-министра, его заместителей и федеральных министров утверждает парламент.

7 мая состоялась инаугурация Владимира Путина. В этот же день правительство сложило полномочия перед вновь избранным президентом.