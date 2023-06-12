Кандидаты на пост губернатора Алтайского края должны собрать более 500 подписей

Всего нужно предоставить не более 527 подписей

12 июня 2023, 06:47, ИА Амител

Фото: altai-terr.izbirkom.ru

Стало известно, сколько подписей должны собрать кандидаты на пост губернатора Алтайского края для участия в выборах. Об этом рассказали в Крайизбиркоме.

Всего потенциальный кандидат должен получить 502 подписи депутатов из представительных органов муниципалитетов. Всего в избирательную комиссию нужно предоставить не более 527 подписей.

Из общего количества 134 подписи должны быть поставлены депутатами представительных органов и (или) избранными на муниципальных выборах главами не менее чем 52 муниципальных районов, муниципальных и городских округов Алтайского края.

Ранее в избиркоме рассказали о том, сколько партий могут принять участие в выборах губернатора Алтайского края.