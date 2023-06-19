Кандидаты сразу двух "зеленых" партий поборются за пост губернатора Алтайского края
Участие в выборах примут "Зеленая альтернатива" и "Зеленые"
19 июня 2023, 16:00, ИА Амител
Девять кандидатов уже вступили в предвыборную гонку за место губернатора Алтайского края. В их числе и представители двух малых экологических партий.
Это 49-летний заведующий кафедрой социологии и конфликтологии АлтГУ Виктор Нагайцев от партии "Зеленая альтернатива" и 69-летний заведующий лабораторией Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук Виктор Кириллов от партии "Зеленые".
Оба – руководители местных отделений своих партий. Кстати, Кириллов уже имеет опыт губернаторской кампании – он баллотировался в 2014 году и занял последнее, пятое место среди кандидатов.
И Кириллову, и Нагайцеву нужно будет пройти так называемый муниципальный фильтр. А именно собрать в свою поддержку подписи 502 городских и сельских депутатов и (или) избранных глав муниципальных образований Алтайского края. Если им это удастся, то они станут зарегистрированными кандидатами. Пока все девять претендентов имеют статус выдвинутых.
А это, напомним, депутат Госдумы Мария Прусакова (КПРФ), депутаты краевого Заксобрания Елена Хрусталева ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), действующий губернатор Виктор Томенко ("Единая Россия"), управляющий парком "Изумрудный" Владислав Вакаев ("Новые люди"), депутаты АКЗС Сергей Булаев (ЛДПР) и Евгения Боровикова ("Справедливая Россия – За правду").
06:44:18 20-06-2023
Кому там с кем бороться.
08:22:16 20-06-2023
Виктор Петрович более 80% наберёт. Прусокова? а что она на миллиарды превезла инвестиций..... Томенко лучший из губернаторов кто был в Алтайском крае!
08:41:25 20-06-2023
Не вижу никаких позитивных изменений при Томенко. "Ипотечная долина"? Так это общая беда страны и еще это ругательное слово "инвестиции" ....
08:42:40 20-06-2023
Хоть за Собчак, только против действующих лиц