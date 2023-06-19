Участие в выборах примут "Зеленая альтернатива" и "Зеленые"

19 июня 2023, 16:00, ИА Амител

Виктор Нагайцев / Фото: избирательная комиссия Алтайского края

Девять кандидатов уже вступили в предвыборную гонку за место губернатора Алтайского края. В их числе и представители двух малых экологических партий.

Это 49-летний заведующий кафедрой социологии и конфликтологии АлтГУ Виктор Нагайцев от партии "Зеленая альтернатива" и 69-летний заведующий лабораторией Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук Виктор Кириллов от партии "Зеленые".

Оба – руководители местных отделений своих партий. Кстати, Кириллов уже имеет опыт губернаторской кампании – он баллотировался в 2014 году и занял последнее, пятое место среди кандидатов.

Виктор Кириллов / Фото: избирательная комиссия Алтайского края

И Кириллову, и Нагайцеву нужно будет пройти так называемый муниципальный фильтр. А именно собрать в свою поддержку подписи 502 городских и сельских депутатов и (или) избранных глав муниципальных образований Алтайского края. Если им это удастся, то они станут зарегистрированными кандидатами. Пока все девять претендентов имеют статус выдвинутых.

А это, напомним, депутат Госдумы Мария Прусакова (КПРФ), депутаты краевого Заксобрания Елена Хрусталева ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), действующий губернатор Виктор Томенко ("Единая Россия"), управляющий парком "Изумрудный" Владислав Вакаев ("Новые люди"), депутаты АКЗС Сергей Булаев (ЛДПР) и Евгения Боровикова ("Справедливая Россия – За правду").