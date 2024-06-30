По словам Рудковской, он остановился в центре столицы

30 июня 2024, 15:55, ИА Амител

Канье Уэст / Фото: скриншот из клипа Kanye West на YouTube

Продюсер Яна Рудковская заявила, что рэпер Канье Уэст приехал в Москву и остановился в центре столицы. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"Скрестили пальцы по шоу в Лужниках! Мои ставки: если оно будет – то 80 тысяч [билетов] sold out за nhb дня. Ну ладно… Неделю максимум! Мегакрутой он конечно! Что тут вообще говорить!" – написала она.

Ранее о планах рэпера приехать в Москву неоднократно заявлял Telegram-канал Mash. Согласно их публикации, концерт должен был состояться 8 июня, однако возникли проблемы с переводом второй части гонорара.