Каннибал и маньяк-расчленитель ушли из колонии на СВО и там подружились

Один вырезал сердце, зажарил и съел, а второй расчленил двух девушек

02 мая 2024, 17:00, ИА Амител

Дмитрий Малышев (слева) и Александр Масленников (справа) / Фото: Дмитрий Малышев / Ok.ru

Знаменитый людоед из Волгограда Дмитрий Малышев, который стал известен на всю Россию десять лет назад, подписал контракт и отправился в зону специальной военной операции на Украине, пишет V1.ru.

Малышев убил знакомого гастарбайтера, вырезал его сердце, зажарил с овощами и съел. При этом снимал на видео процесс расчленения, приготовления и саму трапезу. Его приговорили к 25 годам лишения свободы.

"Накануне Малышев опубликовал в своих соцсетях фото с другим известным преступником – маньяком-расчленителем из Волжского Александром Масленниковым, который в 2017 году жестоко расправился с двумя девушками из ночного клуба", – отмечает издание.

Тела убитых девушек Масленников закопал в лесополосе. Суд приговорил его к 23 годам лишения свободы.

Как выяснилось, Малышев и Масленников вместе сидели и вместе подписали контракт с Минобороны в октябре 2023 года.