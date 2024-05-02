Каннибал и маньяк-расчленитель ушли из колонии на СВО и там подружились
Один вырезал сердце, зажарил и съел, а второй расчленил двух девушек
02 мая 2024, 17:00, ИА Амител
Знаменитый людоед из Волгограда Дмитрий Малышев, который стал известен на всю Россию десять лет назад, подписал контракт и отправился в зону специальной военной операции на Украине, пишет V1.ru.
Малышев убил знакомого гастарбайтера, вырезал его сердце, зажарил с овощами и съел. При этом снимал на видео процесс расчленения, приготовления и саму трапезу. Его приговорили к 25 годам лишения свободы.
"Накануне Малышев опубликовал в своих соцсетях фото с другим известным преступником – маньяком-расчленителем из Волжского Александром Масленниковым, который в 2017 году жестоко расправился с двумя девушками из ночного клуба", – отмечает издание.
Тела убитых девушек Масленников закопал в лесополосе. Суд приговорил его к 23 годам лишения свободы.
Как выяснилось, Малышев и Масленников вместе сидели и вместе подписали контракт с Минобороны в октябре 2023 года.
18:20:37 02-05-2024
Как таких отпускают из мест заключения? Для них война - раздолье.
19:03:08 02-05-2024
Надо сказать "как мило!"!
20:03:47 02-05-2024
как?! как такое вообще возможно?!
извините, но я отказываюсь это понимать.
это же легальный способ покинуть тюрьму, который неизвестно чем закончится... они вменяемые, отдающие отчеты своим действиям упыри, которые могут сделать все, что угодно :/
22:53:58 02-05-2024
Элен без ребят (20:03:47 02-05-2024) как?! как такое вообще возможно?!извините, но я отказыва... Элен, тебе противны сказки про Бога, но у Бога, такого бы не было. а мы живем другом мире, где на войне многих убивают. Они не будут сидеть в глубоком тылу, как многие тыловики приходят домой с крестами на груди. Но может быть исключение, так что тебе нужно почаще оглядываться по сторонам.
07:25:16 03-05-2024
Гость (22:53:58 02-05-2024) Элен, тебе противны сказки про Бога, но у Бога, такого бы не... Они не будут сидеть в глубоком тылу
А. Ну тогда ладно, прощаем... Родным убитых в глаза повторить сможешь?) Стратег кухонный.
19:27:29 03-05-2024
Элен без ребят (20:03:47 02-05-2024) как?! как такое вообще возможно?!извините, но я отказыва... интересно, когда до таких ка Вы, дойдет, что происходит в нашей стране...
21:40:20 02-05-2024
Мы с Василием обрели друг друга!... ©
21:58:52 02-05-2024
А вот теперь страшно становится: война кончится, а маньяки на свободе останутся, к тому же не по одиночке, а стаями, никакие профайлеры не помогут
22:12:05 02-05-2024
Два сапога - пара.
00:27:31 03-05-2024
ТАКИХ берут на СВО??
06:17:57 03-05-2024
Потом будут по школам ходить и про свои "подвиги" рассказывать. Герои! А училки будут умиляться и заставлять слушать эту погань!
06:51:58 03-05-2024
Гастарбайтеры, женщины с низкой социальной ответственностью, санитары леса однако. В минобороне не дураки сидят.
08:05:45 03-05-2024
и через полгода они будут амнистированы. А с октября 2023 года (с момента подписания контракта) как раз это время и вышло. Внимательно вглядывайтесь в лица новых соседей...
10:11:02 03-05-2024
После СВО надо чтобы досидели или чтобы получили амнистию посмертно за совершенный подвиг
11:42:02 03-05-2024
Гость (10:11:02 03-05-2024) После СВО надо чтобы досидели или чтобы получили амнистию по... Какой досидеть?! Они по социальному лифту, как ветеран СВО пойдут в органы власти!
20:40:42 03-05-2024
Какая то параллельная реальность. Скажи мне пару лет назад, что такое будет происходить, я бы у виска покрутила. Не всегда цель оправдывает средства.