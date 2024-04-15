В Приморье супруги отправили знакомого на СВО, нашли ему жену и украли "посмертные"

Они присвоили более 8 млн рублей

15 апреля 2024, 14:15, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com

В Приморском крае арестовали супругов, организовавших мошенническую схему с гибелью участника СВО, сообщает региональная прокуратура.

В июне 2023 года супруги предложили 46-летнему знакомому, проживающему в их дачном доме в качестве разнорабочего, добровольно заключить контракт с Минобороны РФ.

"Достоверно зная об отсутствии у него родственников, мужчина обеспечил своему рабочему фиктивную регистрацию брака с 63-летней женщиной, чтобы в случае наступления оснований для выплат родственникам присвоить деньги", – рассказали в ведомстве.

В октябре 2023 года супруги узнали о гибели бывшего рабочего. После этого они открыли на имя "вдовы" банковский счет и обеспечили доступ к нему со своего смартфона.

После перечисления выплат супруги отвезли "вдову" в отделение банка, где она сняла более 8 млн рублей и передала им.