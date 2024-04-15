В Приморье супруги отправили знакомого на СВО, нашли ему жену и украли "посмертные"
Они присвоили более 8 млн рублей
15 апреля 2024, 14:15, ИА Амител
В Приморском крае арестовали супругов, организовавших мошенническую схему с гибелью участника СВО, сообщает региональная прокуратура.
В июне 2023 года супруги предложили 46-летнему знакомому, проживающему в их дачном доме в качестве разнорабочего, добровольно заключить контракт с Минобороны РФ.
"Достоверно зная об отсутствии у него родственников, мужчина обеспечил своему рабочему фиктивную регистрацию брака с 63-летней женщиной, чтобы в случае наступления оснований для выплат родственникам присвоить деньги", – рассказали в ведомстве.
В октябре 2023 года супруги узнали о гибели бывшего рабочего. После этого они открыли на имя "вдовы" банковский счет и обеспечили доступ к нему со своего смартфона.
После перечисления выплат супруги отвезли "вдову" в отделение банка, где она сняла более 8 млн рублей и передала им.
14:21:29 15-04-2024
А в чем мошенничество то? Официально брак зарегистрирован, официально она вдова и официально получила причитающиеся ей деньги, которые добровольно отдала супружеской паре.
14:57:19 15-04-2024
Гость (14:21:29 15-04-2024) А в чем мошенничество то? Официально брак зарегистрирован, о... Вы серьезно не понимаете в чем тут мошенничество? Жесть конечно. Такие персонажи только и могут ругать правительство, страну, жизнь в стране, законы и в этом они самые умные. А как дело доходит до людей, то наступает тупняк, мошенничество не видят, что не так не понимают и вообще в их представлении нормально так делать. Да уж, деградирует общество по полной!
15:03:14 15-04-2024
Гость (14:57:19 15-04-2024) Вы серьезно не понимаете в чем тут мошенничество? Жесть коне... Из Вашей демагогии я так и не понял где мошенничество.
15:09:37 15-04-2024
Гость (14:57:19 15-04-2024) Вы серьезно не понимаете в чем тут мошенничество? Жесть коне... В рассказе про ругательство правительства ни слова не сказано. Уверен что эти люди приютившие, на своей даче будущего Героя, на последних перевыборах голосовали за Владимира Владимировича. И скорее всего,супруга воина решила отблагадарить людей, за то что они ей сосватали ,достойного мужа.
16:32:06 15-04-2024
Гость (15:09:37 15-04-2024) В рассказе про ругательство правительства ни слова не сказан... очевидно это пишет юрист, прям видно линию защиты в суде.
15:03:40 15-04-2024
Гость (14:21:29 15-04-2024) А в чем мошенничество то? Официально брак зарегистрирован, о... 8 миллионов по праву должны принадлежать супружеской паре? Перечитайте второй абзац снизу. Это не кража государственных денег?
14:45:21 15-04-2024
решила, что она оказалась в итоге в проигрыше, и пошла заявлять в компетентные органы
14:59:15 15-04-2024
Безупречная схема))))
15:14:31 15-04-2024
Вот и источник инфляции. И всё только начинается.
15:43:26 15-04-2024
Гость (14:59:15 15-04-2024) Безупречная схема))))... Безупречная? Считаете органы слабенькими и просто так пропустят выплату государственных денег, да ещё связанные с СВО?
18:34:57 15-04-2024
Гость (15:43:26 15-04-2024) Безупречная? Считаете органы слабенькими и просто так пропу... Вы не подскажите, где нарушение закона, человек отдал жизнь за родину, а до этого женился, значит он хотел чтобы его жена получила в случае его смерти выплаты.
21:21:28 15-04-2024
Гость (18:34:57 15-04-2024) Вы не подскажите, где нарушение закона, человек отдал жизнь ...
А кто га апмом деле деньги получил.Скоро они срок получат,вдове наказание за фиктивный брак,деньги вернутся государству.А вы продолжайте пиджачком прикидываться.Или повторите этот финт и назовите законным )Далее посмотрим )
21:44:06 15-04-2024
Гость (18:34:57 15-04-2024) Вы не подскажите, где нарушение закона, человек отдал жизнь ...
Подсказываю:поиграй с государством,а потом опиши здесь последующие события )
16:26:43 15-04-2024
Кому война, а кому мать родна...
10:45:42 16-04-2024
Он герой, который перед смертью добровольно женился, он имел на это право. Жена законно получила деньги и добровольно направила их туда, куда захотела. Это ее деньги, может чиновники хотят наложить на них лапу?
11:16:25 16-04-2024
это дело не относится к гражданским делам
деньги эти павшему воину выплачивало министерство обороны и это дело разбирать им
Для разбирательства того кто снимал и кто организовываал снятие денег для начала надо этапировать в ту воинскую часть в зоне боевых действий где погиб этот солдат и затем военный трибунал этой части либо военно полевой суд рассмотрит это дело. И вынесет приговор который тут же и будет исполнен. Думаю догадываетесь какой