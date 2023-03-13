Капитальный ремонт школьных спортзалов проведут в Алтайском крае в 2023 году

За прошедшие два года ремонт провели в 16 залах, в восьми обновление только предстоит

13 марта 2023, 07:18, ИА Амител

Фото: пресс-служба Минобразования Алтайского края

В Алтайском крае в рамках нацпроекта "Образование" проведут ремонт школьных спортзалов. Об этом рассказали в региональном Минобразования.

В 2021 и 2022 годах на территории региона отремонтировали 16 спортивных залов в разных районах.

"В обновлённые школьные спортивные залы было закуплено оборудование и инвентарь для занятий лыжным спортом, волейболом, баскетболом, футболом, гандболом, гимнастикой, лёгкой атлетикой, а также чирлидингом, настольным теннисом, шашками и шахматами", – сказано в сообщении.

В 2023 году обновят ещё восемь спортзалов в школах Благовещенского, Завьяловского, Быстроистокского, Крутихинского, Поспелихинского, Советского, Хабарского районов и города Славгорода.

Ранее сообщалось, что в Барнауле проведут капитальный ремонт в лицее № 3, школе № 48 и Барнаульском кадетском корпусе. На эти цели направили больше 227 млн рублей из федерального, краевого и городского бюджетов. Завершить работы планируют к началу следующего учебного года.