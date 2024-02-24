Капитан ХК "Динамо-Алтай" пожаловался на необоснованный хейт в соцсетях
Александр Ремов говорит, что ему постоянно пишут гадости после неудачных игр
24 февраля 2024, 07:32, ИА Амител
Капитан хоккейной команды "Динамо-Алтай" Александр Ремов во время пресс-конференции, посвященной итогам выступления в сезоне ВХЛ, пожаловался на необоснованную критику от болельщиков в социальных сетях.
По словам Ремова, для первого года выступления в ВХЛ 20-е место из 29 – невероятный результат. В команде была отличная атмосфера.
"Поиграл в десяти разных командах и такой приятельской обстановки никогда не видел", – отметил Ремов и добавил, что коллективу не удалось попасть в плей-офф, но в каждом матче динамовцы выкладывались на полную силу. При этом даже после игр с более сильными соперниками он читал критику в соцсетях.
"В первый раз столкнулся с такой неоправданной критикой со стороны болельщиков. Тем более что мы играем дома перед переполненными трибунами. Такой атмосферы не было в моей карьере нигде. Трибуны гонят команду вперед. Когда заходишь в соцсети и читаешь комментарии, то не понимаешь, как можно такую грязь писать о ребятах, тренерском штабе и лично обо мне. Казалось, старался делать все, что можно, даже в самых неудачных матчах, а потом удивляешься тому, что я не выкладывался", – отметил Александр Ремов.
Ранее руководство "Динамо-Алтая" подвело итоги сезона в ВХЛ и рассказало о планах на следующий год.
07:51:27 24-02-2024
Капитан ремов и Динамо молодцы. Бились и добились. Уважение.
07:58:32 24-02-2024
Забей, Ремов)
10:37:23 24-02-2024
Не благодарный народ. Им 20е место на "Первенстве Водокачки" завоевали, а они так с капитаном.
11:20:04 24-02-2024
Установка тренера никчёмная . Надо менять весь коллектив иначе так и будет "тягомотина" .Необходимо поднимать уровень нашей команды. Ну уже смешно.
14:01:02 24-02-2024
Согласен, что сыграли нормально. Но...
Зачем на буллит выходить, если не готов, например. Дай другому, есть же специалисты. Вот этого не пойму
15:09:25 24-02-2024
Негатив пишут те кто ничего из себя,незначит и не понимает в спорте вообще ничего!!!Вся команда молодцы,от руководителя до обслуживающего персонала дворца спорта.А ремову пожелаю дальнейших успехов в нашей команде,и не обращать внимания на высказывания не "долеких".
18:56:53 24-02-2024
МС СССР (10:37:23 24-02-2024) Не благодарный народ. Им 20е место на "Первенстве Водокачки"... То ли дело ты .Чемпион первенства водокачки.
19:19:17 24-02-2024
Давно пора убрать Чайкина и компанию и того гляди результаты будут выше.
06:29:35 25-02-2024
Люди опомнитесь сейчас нет настоящего спорта сейчас это называют бизнес! Порой смотришь и диву даёшься что происходит не спорт а цирк. Пока не уберут все полностью букмекерские конторы спорта настоящего не будет. И веры в честность команд.
16:51:46 25-02-2024
я бы посоветовал Ремову, посмотреть трансляции матчей на ютубе, особенно, когда буллиты исполняют, там все, как один кричали: только не Ремов, наверное зря?