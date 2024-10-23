Капремонт аварийного здания поликлиники на Горе в Барнауле закончат к концу 2025 года

На восстановление строения, которое "пошло ходуном" в 2018 году, выделили 141 млн рублей

23 октября 2024, 08:15, ИА Амител

Ремонт поликлиники / Фото: Минздрав Алтайского края

Капитальный ремонт филиала барнаульской поликлиники № 1 по адресу ул. Аванесова, 32, начавшийся в 2023 году, будет полностью закончен к концу 2025-го. Об этом сообщила главный врач медучреждения Елена Азарова. Все работы обойдутся в 141,2 млн рублей, которые выделили из краевого бюджета.

Остались фасад и отделка

Как сообщает сайт регионального Минздрава, в 2023 году на объекте провели аварийно-восстановительные работы: усилили разрушенные стены, обрамили металлоконструкциями дверные и оконные проемы, нанесли торкет-штукатурку, усилили перекрытия и сделали новую кровлю.

В этом строительном сезоне рабочие успели установить внутреннюю и наружную канализацию и систему отопления, укрепили фундамент, а теперь монтируют окна.

По словам Азаровой, на 2025 год остаются работы по внутренней отделке и благоустройство.

"В следующем году запланировано проведение внутренних отделочных работ, фасад, благоустройство территории. Ожидаем, что медучреждение будет готово полностью к концу 2025 года", – сообщила главный врач медучреждения. Напомним, пока идут работы, пациентов обслуживают в главном корпусе поликлиники № 1 на ул. Интернациональной и в филиале на ул. Анатолия.

Здание до ремонта / Фото: Google Карты

Давняя история

Проблема со зданием по адресу ул. Аванесова, 32, назрела уже давно и усугублялась в течение нескольких лет. Долгие годы здесь работала пятая поликлиника, но в 2014-м ее сделали филиалом поликлиники № 1. Строение уже тогда было в плохом состоянии, рассказывала в 2023-м Елена Азарова.

В 2015-м в здании провели небольшой ремонт.

"В 2015 году мы провели экспертизу, в результате которой здание признали аварийным. Своими силами мы сделали, что смогли. Укрепили колонны в подвале и сделали подпорки. Конечно, помещение по-прежнему оставалось не в лучшем состоянии, но там хотя бы можно было оказывать медицинскую помощь", – рассказывала Азарова.Но надолго этих усилий не хватило. Как поясняла Азарова, в 2018-м неподалеку начали строить жилкомплекс. Когда забивали сваи, здание "пошло ходуном". К 2023-му ситуация усугубилась критически: объект признали аварийным, обслуживание пациентов прекратили.

По данным регионального Минздрава, к филиалу на ул. Аванесова приписано порядка 16 тысяч жителей.