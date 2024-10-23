Капремонт аварийного здания поликлиники на Горе в Барнауле закончат к концу 2025 года
На восстановление строения, которое "пошло ходуном" в 2018 году, выделили 141 млн рублей
23 октября 2024, 08:15, ИА Амител
Капитальный ремонт филиала барнаульской поликлиники № 1 по адресу ул. Аванесова, 32, начавшийся в 2023 году, будет полностью закончен к концу 2025-го. Об этом сообщила главный врач медучреждения Елена Азарова. Все работы обойдутся в 141,2 млн рублей, которые выделили из краевого бюджета.
Остались фасад и отделка
Как сообщает сайт регионального Минздрава, в 2023 году на объекте провели аварийно-восстановительные работы: усилили разрушенные стены, обрамили металлоконструкциями дверные и оконные проемы, нанесли торкет-штукатурку, усилили перекрытия и сделали новую кровлю.
В этом строительном сезоне рабочие успели установить внутреннюю и наружную канализацию и систему отопления, укрепили фундамент, а теперь монтируют окна.
По словам Азаровой, на 2025 год остаются работы по внутренней отделке и благоустройство.
"В следующем году запланировано проведение внутренних отделочных работ, фасад, благоустройство территории. Ожидаем, что медучреждение будет готово полностью к концу 2025 года", – сообщила главный врач медучреждения. Напомним, пока идут работы, пациентов обслуживают в главном корпусе поликлиники № 1 на ул. Интернациональной и в филиале на ул. Анатолия.
Давняя история
Проблема со зданием по адресу ул. Аванесова, 32, назрела уже давно и усугублялась в течение нескольких лет. Долгие годы здесь работала пятая поликлиника, но в 2014-м ее сделали филиалом поликлиники № 1. Строение уже тогда было в плохом состоянии, рассказывала в 2023-м Елена Азарова.
В 2015-м в здании провели небольшой ремонт.
"В 2015 году мы провели экспертизу, в результате которой здание признали аварийным. Своими силами мы сделали, что смогли. Укрепили колонны в подвале и сделали подпорки. Конечно, помещение по-прежнему оставалось не в лучшем состоянии, но там хотя бы можно было оказывать медицинскую помощь", – рассказывала Азарова.Но надолго этих усилий не хватило. Как поясняла Азарова, в 2018-м неподалеку начали строить жилкомплекс. Когда забивали сваи, здание "пошло ходуном". К 2023-му ситуация усугубилась критически: объект признали аварийным, обслуживание пациентов прекратили.
По данным регионального Минздрава, к филиалу на ул. Аванесова приписано порядка 16 тысяч жителей.
14:05:59 23-10-2024
А почему забыли что застройщиком на месте поликлиники был запланирован культуино- развлекательный центр и жители поднялись с возмущением что школу забрали и на поликлинику замахнулись и вышли на ремонт и благоустройство чем доказали что не отдадут поликлинику... И что в феврале 2023 года уже жители были проинформированы что деньги выделены и будет ремонт. Затем прошла информация что ремонт запланирован до декабря 2023 года.... Почему об этом ничего не прозвучало в статье.... А жители этот вопрос задают ежедневно... Почему...