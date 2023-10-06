Карантин и масочный режим ввели в нескольких больницах Барнаула
О повсеместном введении ограничений речи пока нет
06 октября 2023, 17:46, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Масочный режим и карантин ввели в нескольких учреждениях здравоохранения в Барнауле. Об этом сообщают "Вести Алтай".
Речь идет о городской больнице № 10, перинатальном центре "Дар" и онкологическом диспансере. Здесь ограничили возможность посещения пациентов и обязали носить маски.
Представители Минздрава отметили, что о повсеместном введении ограничений речи пока нет. Главврачи медицинских учреждений самостоятельно принимают решения о введении ограничений на территории своих больниц.
Всеобщие ограничения введут только при соответствующем распоряжении Роспотребнадзора.
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