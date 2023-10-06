Карантин и масочный режим ввели в нескольких больницах Барнаула

О повсеместном введении ограничений речи пока нет

06 октября 2023, 17:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Масочный режим и карантин ввели в нескольких учреждениях здравоохранения в Барнауле. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Речь идет о городской больнице № 10, перинатальном центре "Дар" и онкологическом диспансере. Здесь ограничили возможность посещения пациентов и обязали носить маски.

Представители Минздрава отметили, что о повсеместном введении ограничений речи пока нет. Главврачи медицинских учреждений самостоятельно принимают решения о введении ограничений на территории своих больниц.

Всеобщие ограничения введут только при соответствующем распоряжении Роспотребнадзора.