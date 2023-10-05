Новый штамм коронавируса "эрис" выявили в Сибири
Значимых изменений в части тяжести заболевания не ожидается
05 октября 2023, 10:43, ИА Амител
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Красноярском крае выявили новый штамм коронавируса "эрис", сообщает региональный Роспотребнадзор в своем Telegram-канале.
"Впервые зафиксирована циркуляция штамма EG.5 ("эрис")", – говорится в сообщении.
Отмечается, что с появлением данного штамма не ожидается значимых изменений в части тяжести заболевания коронавирусом.
Ранее в алтайском Роспотребнадзоре сообщили, что пока в регионе не выявлено ни одного случая заражения штаммом "эрис".
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