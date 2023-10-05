Значимых изменений в части тяжести заболевания не ожидается

05 октября 2023, 10:43, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Красноярском крае выявили новый штамм коронавируса "эрис", сообщает региональный Роспотребнадзор в своем Telegram-канале.

"Впервые зафиксирована циркуляция штамма EG.5 ("эрис")", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с появлением данного штамма не ожидается значимых изменений в части тяжести заболевания коронавирусом.

Ранее в алтайском Роспотребнадзоре сообщили, что пока в регионе не выявлено ни одного случая заражения штаммом "эрис".