Карантин по бешенству ввели в центре Барнаула из-за заболевшей собаки

Очаг заболевания находится в 16-этажном доме по улице Никитина, 107

02 июня 2025, 15:45, ИА Амител

Прогулка с собакой / Фото: amic.ru

Источником вспышки бешенства в центре Барнаула стала домашняя собака. Об этом сообщают "Вести Алтай".

После прогулки с питомцем жильцы 16-этажного дома по улице Никитина, 107, заметили, что он стал вести себя неадекватно. Хозяева отвезли пса в ветеринарную клинику, где врачи подтвердили бешенство. Выяснилось, что барнаульцы гуляли с собакой по лесу и не заметили ее контакта с диким животным.

"Потом, когда уже начали проявляться признаки, они к нам на Короленко в клинику привели это животное, и было подозрение именно на бешенство. Когда уже проверили в лаборатории, бешенство подтвердилось. В этой связи введен карантин именно в месте проживания данного животного", – прокомментировал ситуацию начальник КГБУ "Управление ветеринарии по г. Барнаулу" Дмитрий Смолин.

Заболевшего пса пришлось усыпить. Территорию в радиусе 500 метров от очага инфекции признали неблагополучной по бешенству. Все домашние животные подлежат обязательной вакцинации. В ближайшее время прививки начнут ставить в государственной ветклинике на улице Короленко. Карантин продлится 60 дней.

Напомним, очаг заболевания в краевой столице зафиксировали 29 мая. В этот же день бешенство обнаружили в личном подсобном хозяйстве села Шипуново. Общее число случаев бешенства, выявленных за 2025 год в Алтайском крае, уже достигло 13.