Карантин по бешенству ввели в центре Барнаула из-за заболевшей собаки
Очаг заболевания находится в 16-этажном доме по улице Никитина, 107
02 июня 2025, 15:45, ИА Амител
Источником вспышки бешенства в центре Барнаула стала домашняя собака. Об этом сообщают "Вести Алтай".
После прогулки с питомцем жильцы 16-этажного дома по улице Никитина, 107, заметили, что он стал вести себя неадекватно. Хозяева отвезли пса в ветеринарную клинику, где врачи подтвердили бешенство. Выяснилось, что барнаульцы гуляли с собакой по лесу и не заметили ее контакта с диким животным.
"Потом, когда уже начали проявляться признаки, они к нам на Короленко в клинику привели это животное, и было подозрение именно на бешенство. Когда уже проверили в лаборатории, бешенство подтвердилось. В этой связи введен карантин именно в месте проживания данного животного", – прокомментировал ситуацию начальник КГБУ "Управление ветеринарии по г. Барнаулу" Дмитрий Смолин.
Заболевшего пса пришлось усыпить. Территорию в радиусе 500 метров от очага инфекции признали неблагополучной по бешенству. Все домашние животные подлежат обязательной вакцинации. В ближайшее время прививки начнут ставить в государственной ветклинике на улице Короленко. Карантин продлится 60 дней.
Напомним, очаг заболевания в краевой столице зафиксировали 29 мая. В этот же день бешенство обнаружили в личном подсобном хозяйстве села Шипуново. Общее число случаев бешенства, выявленных за 2025 год в Алтайском крае, уже достигло 13.
15:52:07 02-06-2025
В каком районе гуляли по лесу? Чтобы другие туда не водили своих питомцев.
16:17:23 02-06-2025
Гость (15:52:07 02-06-2025) В каком районе гуляли по лесу? Чтобы другие туда не водили с... В городе полно белок.. один укус и все.. Многие кормят их с рук. можно заразиться бешенством от царапины белки.
21:41:35 02-06-2025
Гость (16:17:23 02-06-2025) В городе полно белок.. один укус и все.. Многие кормят их с ... когда-то диким животным, обитающим рядом с жильем, подкладывали корм с вакциной. интересно, сейчас ведут подобную профилактику
08:49:00 03-06-2025
Гость (21:41:35 02-06-2025) когда-то диким животным, обитающим рядом с жильем, подкладыв... да кто бы этим занимался? не в кровавом совке живём!
21:55:43 02-06-2025
Гость (16:17:23 02-06-2025) В городе полно белок.. один укус и все.. Многие кормят их с ... В городе без белок "бешенных" хозяев хватает😳
16:18:53 02-06-2025
Гость (15:52:07 02-06-2025) В каком районе гуляли по лесу? Чтобы другие туда не водили с... в любом.
никуда не водите.
сидите дома.
23:05:50 02-06-2025
Musik (16:18:53 02-06-2025) в любом.никуда не водите.сидите дома.... Тоже дома сидите, а то белки кругом.
22:40:49 02-06-2025
Гость (15:52:07 02-06-2025) В каком районе гуляли по лесу? Чтобы другие туда не водили с... в любом. переносчики Бешенства - грызуны, лисы, хорьки. А также все фекалии зараженного животного содержат активный вирус. А собаки, как известно, фекалии едят. И собак, и людей и фекалии других животных леса. Также ВСЕ члены семьи потенциально заражены через выделения и слюну их собаки, им всем нужно привиться и пролечиться
08:00:58 03-06-2025
Гость (15:52:07 02-06-2025) В каком районе гуляли по лесу? Чтобы другие туда не водили с... в любом, где есть дикие животные. а они есть везде.
20:38:56 02-06-2025
То есть домашняя собака была не привита от бешенства. Ну чо, молодцы хозы.
22:44:28 02-06-2025
ЖК Плаза?! так он же огромный, эти вирусы уже машинами по всему городу на колесах растащили!!
Клинические признаки при проявлении симптомов:
Вялость, апатия, беспокойство, изменение поведения.
Мышечная слабость, проблемы с глотанием, обильное слюноотделение.
Светобоязнь, водобоязнь (в некоторых случаях).
Избегание контакта с людьми, агрессия, повышенная раздражительность.
Лихорадка, расстройство желудочно-кишечного тракта, отказ от еды
08:47:05 03-06-2025
Гость (22:44:28 02-06-2025) ЖК Плаза?! так он же огромный, эти вирусы уже машинами по вс... вирус плохо выживает вне своего хозяина и солнечный свет его быстро разрушает. в почве может находится дольше, до 2-3 месяцев.
22:46:10 02-06-2025
Первые признаки могут проявиться уже на 5-10 день после заражения, но в некоторых случаях могут не проявляться в течение нескольких месяцев, вплоть до года. НО все это время (ГОД!) собака заразна! заражает всех, фекалии заразны, слюна, пот - ну и укус конечно же (если до крови - так сто проц. заразила, или если ссадина рана на руке а она полизала, или ссадина-укус - все заразно)
22:50:19 02-06-2025
ВСЕ грызуны переносчики бешенства, а так же лисы ежи, хорьки и их фекалии, невоспитанная собака - убегающая далеко без команды "гуляй", жрущая всё с земли (не обучена не поднимать ничего с земли) - особенно в зоне риска. Также собаки легко идущие на контакт с другими бродячими собаками без позволительной команды - тоже в риске. Тоесть почти все, только около 5 проц. проходят курс начальной ОКД. Если собака не привита регулярно (каждые пол-года вакцина) то она тут же заразится - БЕЗ вариантов, и почитайте на досуге как вирус разрушает мозги и капсулируется