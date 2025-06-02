Очаг бешенства обнаружили на территории барнаульской многоэтажки
Участок на 520 метров вокруг здания признали неблагополучным пунктом
02 июня 2025, 08:59, ИА Амител
В Барнауле выявили новый случай бешенства. Из-за опасного заболевания карантин ввели в многоэтажке, расположенной в центре города. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале размещения правовой информации 30 мая.
Известно, что эпизоотический очаг обнаружили в 16-этажном жилом доме по улице Никитина, 107. В здании также расположено несколько организаций. Однако с чем именно связано введение карантина, неизвестно.
Территорию вокруг здания на 520 метров признали неблагополучным пунктом. Сейчас на ней действуют стандартные меры: все подозреваемые в заболевании и потенциально восприимчивые животные должны быть устранены. Карантин снимут только через 60 дней после проведения этих процедур. В краевой столице подобный очаг стал третьим с начала года.
Кроме того, в этот же день вышел указ, который касается личного подсобного хозяйства в селе Шипуново. В данный момент общее число случаев бешенства, выявленных за 2025 год в Алтайском крае, достигает 13.
Напомним, 28 мая был опубликован документ о введении карантина в селе Новая Ажинка Солтонского района, где бешенство также обнаружили на территории подсобного хозяйства. Ограничительные меры будут действовать, пока последнее животное, подозреваемое в заболевании, не будет убито.
10:23:05 02-06-2025
Все бродячие хвосты должны быть отстрелены во всем городе. Незамедлительно причем
11:04:02 02-06-2025
там вокруг много частного сектора. есть и собаки и кошки.
всех под нож? живодеры!
11:13:01 02-06-2025
Офигеть, в центре прям, опасно
12:25:23 02-06-2025
Понятно появление случаев бешенства в сельской местности, там домашние животные взаимодействуют с дикими. Но откуда очаги в Барнауле???
13:06:03 02-06-2025
Гость (12:25:23 02-06-2025) Понятно появление случаев бешенства в сельской местности, т... Не догадываетесь?
13:17:53 02-06-2025
Гость (12:25:23 02-06-2025) Понятно появление случаев бешенства в сельской местности, т... А что, Барнаул не в АК находится? У нас весь регион по бешенству неблагополучный, Барнаул не исключение. Бешенством болеют и переносят его те же крысы. А у наших антипри и просто безответственных хозяев животных прививать не принято. Так с чего б не быть бешенству? Так-то его вполне реально даже на обуви с улицы притащить, случаи бывали.
14:36:58 02-06-2025
В Плазе что ль?
15:48:17 02-06-2025
кто-то прививает своих домашних животных КАЖДЫЕ пол-года, предварительно антигельминтоз и проф. от блох?? думаю, что единицы. И с глистами все поголовно семьями, у кого есть домашние животные
20:37:07 02-06-2025
Гость (15:48:17 02-06-2025) кто-то прививает своих домашних животных КАЖДЫЕ пол-года, пр... Нафига раз в полгода-то?.. Раз в год это делают. Бешенство можно даже раз в три года. Но раз регион неблагополучный, веты советуют все же каждый год. И что значит единицы? Лечить дороже, а бешенство и вообще не лечится, еще и сам проблемы поимеешь. Нафиг-нафиг.
10:05:26 03-06-2025
Гость (15:48:17 02-06-2025) кто-то прививает своих домашних животных КАЖДЫЕ пол-года, пр... Ну в деревнях конечно нет, но в городах большинство прививает. И раз в год.