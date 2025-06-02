Очаг бешенства обнаружили на территории барнаульской многоэтажки

Участок на 520 метров вокруг здания признали неблагополучным пунктом

02 июня 2025, 08:59, ИА Амител

Фото: Marek Studzinski / unsplash.com

В Барнауле выявили новый случай бешенства. Из-за опасного заболевания карантин ввели в многоэтажке, расположенной в центре города. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале размещения правовой информации 30 мая.

Известно, что эпизоотический очаг обнаружили в 16-этажном жилом доме по улице Никитина, 107. В здании также расположено несколько организаций. Однако с чем именно связано введение карантина, неизвестно.

Территорию вокруг здания на 520 метров признали неблагополучным пунктом. Сейчас на ней действуют стандартные меры: все подозреваемые в заболевании и потенциально восприимчивые животные должны быть устранены. Карантин снимут только через 60 дней после проведения этих процедур. В краевой столице подобный очаг стал третьим с начала года.

Кроме того, в этот же день вышел указ, который касается личного подсобного хозяйства в селе Шипуново. В данный момент общее число случаев бешенства, выявленных за 2025 год в Алтайском крае, достигает 13.

Напомним, 28 мая был опубликован документ о введении карантина в селе Новая Ажинка Солтонского района, где бешенство также обнаружили на территории подсобного хозяйства. Ограничительные меры будут действовать, пока последнее животное, подозреваемое в заболевании, не будет убито.