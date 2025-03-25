Сенатор Карасин рассказал подробности консультаций с США в Эр-Рияде

Он назвал диалог сложным, но полезным для обоих государств

25 марта 2025, 15:50, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Диалог на переговорах экспертных групп России и США в Эр-Рияде 24 марта вышел непростым, но полезным для двух государств. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам, один из участников российской делегации Григорий Карасин.

"Обсуждалось все, был насыщенный, непростой диалог, но весьма полезный для нас и для американцев. Многие проблемы обсудили. Конечно, далеко не все решили, не во всем согласились, но то, что такой разговор состоялся, мне кажется, это очень своевременно с учетом прихода новой администрации и новых политиков, которые приехали на встречу экспертных групп", – сказал Карасин.

Сенатор также рассказал, что переговоры Москвы и Вашингтона продолжатся с участием международного сообщества. В частности, к ним привлекут ООН и отдельные страны. Карасин отметил, что у него осталось ощущение "конструктивного диалога, который нужен и необходим", а американцы тоже проявляют в нем заинтересованность.

Напомним, что Карасин представлял РФ вместе с советником директора Федеральной службы безопасности Сергеем Беседой на переговорах в Эр-Рияде. Они продлились более чем 12 часов. Предполагается, что Кремль и Белый дом во вторник, 25 марта, распространят отдельный документ по итогам встречи. Участники не комментировали результаты дискуссии.