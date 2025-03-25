СМИ раскрыли, когда РФ и США опубликуют совместное заявление по итогам встречи в Эр-Рияде

По данным источников, это произойдет в 04:00 утра по времени Вашингтона и в 11:00 по московскому времени

25 марта 2025, 11:55, ИА Амител

Завершение российско-американских переговоров в Эр-Рияде / Фото: МИД РФ / https://t.me/MID_Russia

Совместное заявление РФ и США по итогам переговоров в Эр-Рияде опубликуют 25 марта в 11:00 по московскому времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

"Заявление должно быть опубликовано в 04:00 утра по времени Вашингтона и в 11:00 по московскому времени", – сказано в публикации.

Также известно, что 25 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров расскажет о некоторых аспектах прошедшей встречи в телевизионном интервью.

Между тем Белый дом оценил переговоры в Саудовской Аравии положительно. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, в свою очередь, заявил, что представители российской делегации доложат президенту РФ Владимиру Путину о затронутых в ходе переговоров вопросах, и даже отметил уже известную тему – возобновление черноморской зерновой инициативы.

Напомним, переговоры России и США прошли в Эр-Рияде 24 марта в закрытом формате. Известно, что они продлились около 12 часов. Российскую команду возглавляли председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. С американской стороны во встрече участвовали старший директор по Европе в Совете национальной безопасности Эндрю Пик, директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, а также помощники спецпосланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.