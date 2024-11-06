Кардиолог рассказал, почему вредно есть соль
Избыточное потребление соли повышает давление
06 ноября 2024, 18:40, ИА Амител
Соль на выпарке / Фото: unsplash.com / Timo Volz
Соль и продукты с ее высоким содержанием повышают артериальное давление. Об этом сообщает РИА Новости.
"Повышение артериального давления можно наблюдать после избыточного потребления соли или продуктов богатых солью", – заявил врач-кардиолог Евгений Шляхто.
Однако избыточное потребление таких продуктов можно нейтрализовать. Для этого нужно есть достаточное количество фруктов и овощей, особенно богатых калием.
Также эксперт отметил, что для быстрого снижения артериального давления часто используют антигипертензивные препараты короткого действия: каптоприл, нифедипин или моксонидин.
23:48:12 06-11-2024
Вообще-то живая клетка зародилась в солёном мировом океане, и внутри первой оболочки была соленая океаническая вода! Поэтому все наши внутренние жидкости соленоватые...!
А теперь представьте что вы решили сделать свою внутреннюю среду пресной!?...
Да пресная вода даже ток не проводит! Это значит сигнал по пресным нейронам не сможет проходить...!
Моменто морэ! Да, говорит, моментально... в море...! ©
06:49:35 07-11-2024
Гость (23:48:12 06-11-2024)Да пресная вода даже ток не проводит!... Вода из крана пресная? Я бы тебе предложил провести над собой эксперимент, но это могут посчитать за призыв к суициду.
09:06:19 07-11-2024
"избыточное потребление" - это сколько? 15 ложек в день?