Кардиолог рассказал, почему вредно есть соль

Избыточное потребление соли повышает давление

06 ноября 2024, 18:40, ИА Амител

Соль на выпарке / Фото: unsplash.com / Timo Volz

Соль и продукты с ее высоким содержанием повышают артериальное давление. Об этом сообщает РИА Новости.

"Повышение артериального давления можно наблюдать после избыточного потребления соли или продуктов богатых солью", – заявил врач-кардиолог Евгений Шляхто.

Однако избыточное потребление таких продуктов можно нейтрализовать. Для этого нужно есть достаточное количество фруктов и овощей, особенно богатых калием.

Также эксперт отметил, что для быстрого снижения артериального давления часто используют антигипертензивные препараты короткого действия: каптоприл, нифедипин или моксонидин.