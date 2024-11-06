Врач назвал семь продуктов, которые "убивают" потенцию

Среди них — алкоголь, сосиски и консервы

06 ноября 2024, 13:31, ИА Амител

Бургер / Фото: Haseeb Jamil / unsplash.com

Уролог и андролог Марк Гадзиян в своем телеграм-канале назвал семь продуктов, вредных для потенции.

Фастфуд. Содержит насыщенные жиры и трансжиры, повышающие уровень холестерина и ухудшающие кровообращение, в том числе и к половым органам.

Содержит насыщенные жиры и трансжиры, повышающие уровень холестерина и ухудшающие кровообращение, в том числе и к половым органам. Сладости. Избыточное потребление сахара нарушает обмен веществ, грозит лишним весом и снижает тестостерон.

Избыточное потребление сахара нарушает обмен веществ, грозит лишним весом и снижает тестостерон. Алкоголь. Регулярное употребление угнетает центральную нервную систему и снижает тестостерон, что может привести к проблемам с либидо и эрекцией.

Регулярное употребление угнетает центральную нервную систему и снижает тестостерон, что может привести к проблемам с либидо и эрекцией. Консервы. В них много соли, которая задерживает воду в организме и увеличивает риск гипертонии. Высокое давление негативно влияет на сосуды, в том числе те, что обеспечивают кровоснабжение половых органов.

В них много соли, которая задерживает воду в организме и увеличивает риск гипертонии. Высокое давление негативно влияет на сосуды, в том числе те, что обеспечивают кровоснабжение половых органов. Газированные напитки. В них много сахара и добавок, нарушающих обмен веществ и уровень тестостерона.

В них много сахара и добавок, нарушающих обмен веществ и уровень тестостерона. Продукты с соей. Содержат фитоэстрогены, которые также снижают уровень тестостерона.

Содержат фитоэстрогены, которые также снижают уровень тестостерона. Переработанные мясные продукты. В беконе, сосисках и колбасах много натрия и нитратов, которые ухудшают кровообращение и способствуют образованию бляшек в сосудах. Это ведет к ухудшению кровотока, что плохо в том числе и для потенции.

Доктор предостерег от употребления этих продуктов для сохранения мужского здоровья.