Врач назвал семь продуктов, которые "убивают" потенцию
Среди них — алкоголь, сосиски и консервы
06 ноября 2024, 13:31, ИА Амител
Бургер / Фото: Haseeb Jamil / unsplash.com
Уролог и андролог Марк Гадзиян в своем телеграм-канале назвал семь продуктов, вредных для потенции.
- Фастфуд. Содержит насыщенные жиры и трансжиры, повышающие уровень холестерина и ухудшающие кровообращение, в том числе и к половым органам.
- Сладости. Избыточное потребление сахара нарушает обмен веществ, грозит лишним весом и снижает тестостерон.
- Алкоголь. Регулярное употребление угнетает центральную нервную систему и снижает тестостерон, что может привести к проблемам с либидо и эрекцией.
- Консервы. В них много соли, которая задерживает воду в организме и увеличивает риск гипертонии. Высокое давление негативно влияет на сосуды, в том числе те, что обеспечивают кровоснабжение половых органов.
- Газированные напитки. В них много сахара и добавок, нарушающих обмен веществ и уровень тестостерона.
- Продукты с соей. Содержат фитоэстрогены, которые также снижают уровень тестостерона.
- Переработанные мясные продукты. В беконе, сосисках и колбасах много натрия и нитратов, которые ухудшают кровообращение и способствуют образованию бляшек в сосудах. Это ведет к ухудшению кровотока, что плохо в том числе и для потенции.
Доктор предостерег от употребления этих продуктов для сохранения мужского здоровья.
13:38:39 06-11-2024
Шпинат, руккола, морская капуста, сельдерей, свёкла, морковь отварная, папоротник, грибы, артишоки- вот самая правильная еда! От которой, почему-то, тоже флаг не поднимается :(
13:50:12 06-11-2024
Очередная чушь. Убивают не продукты а объем их потребления. Ещё Аристотель говорили что умеренность это одна из высших добродетелей.
14:20:29 06-11-2024
Теперь понятно почему все врачи не советуют колбасы и сосиски. Даже не копченые и не жирные
16:12:57 06-11-2024
Гость (14:20:29 06-11-2024) Теперь понятно почему все врачи не советуют колбасы и сосиск... Сами хотят сожрать