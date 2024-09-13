Кардиолог назвала дневную норму кофе для здорового человека

Вред кофеина, по ее словам, для каждого индивидуальный

13 сентября 2024, 07:35, ИА Амител

Кофе / Фото: pxhere.com/ru/photo/98978

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, что здоровому человеку можно употреблять до пяти чашек кофе в день без добавления сливок, молока и сахара, если он чувствует себя хорошо. Ее слова передает РИА Новости.

По словам эксперта, уже доказано, что кофе не вредит сердцу здорового человека. Более того, он может помочь снизить уровень холестерина в крови и риск развития диабета и некоторых видов рака.

"Уже доказано, что до пяти чашек кофе, именно чистого кофе без сахара, молока и сливок, можно выпивать в день здоровым людям", – отметила кардиолог.

Она подчеркнула, что допустимая доза кофе индивидуальна для каждого человека и зависит от особенностей его здоровья и организма.