Кардиолог назвала дневную норму кофе для здорового человека
Вред кофеина, по ее словам, для каждого индивидуальный
13 сентября 2024, 07:35, ИА Амител
Врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, что здоровому человеку можно употреблять до пяти чашек кофе в день без добавления сливок, молока и сахара, если он чувствует себя хорошо. Ее слова передает РИА Новости.
По словам эксперта, уже доказано, что кофе не вредит сердцу здорового человека. Более того, он может помочь снизить уровень холестерина в крови и риск развития диабета и некоторых видов рака.
"Уже доказано, что до пяти чашек кофе, именно чистого кофе без сахара, молока и сливок, можно выпивать в день здоровым людям", – отметила кардиолог.
Она подчеркнула, что допустимая доза кофе индивидуальна для каждого человека и зависит от особенностей его здоровья и организма.
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