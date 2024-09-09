Ученые рассказали о новой опасности красного мяса

Его употребление влияет на развитие диабета

09 сентября 2024, 07:00, ИА Амител

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Употребление обработанного и необработанного красного мяса может повысить риск развития диабета второго типа. К такому выводу пришли ученые из США.

Как сообщает "Лента.ру", ежедневное потребление 50 граммов обработанного мяса, например, двух ломтиков ветчины, увеличивает риск диабета на 15% в течение следующих десяти лет. Употребление 100 граммов необработанного красного мяса, что эквивалентно небольшому стейку, повышает риск на 10%. Потребление 100 граммов птицы также связано с увеличением риска на 8%, однако эта связь оказалась менее выраженной при проведении дополнительных анализов в различных сценариях.

По словам авторов исследования, на сегодняшний день их работа предоставляет наиболее убедительные доказательства связи между употреблением обработанного и необработанного красного мяса и повышенным риском развития диабета второго типа в будущем.