Ученые рассказали о новой опасности красного мяса
Его употребление влияет на развитие диабета
09 сентября 2024, 07:00, ИА Амител
Употребление обработанного и необработанного красного мяса может повысить риск развития диабета второго типа. К такому выводу пришли ученые из США.
Как сообщает "Лента.ру", ежедневное потребление 50 граммов обработанного мяса, например, двух ломтиков ветчины, увеличивает риск диабета на 15% в течение следующих десяти лет. Употребление 100 граммов необработанного красного мяса, что эквивалентно небольшому стейку, повышает риск на 10%. Потребление 100 граммов птицы также связано с увеличением риска на 8%, однако эта связь оказалась менее выраженной при проведении дополнительных анализов в различных сценариях.
По словам авторов исследования, на сегодняшний день их работа предоставляет наиболее убедительные доказательства связи между употреблением обработанного и необработанного красного мяса и повышенным риском развития диабета второго типа в будущем.
07:28:22 09-09-2024
Судя по ценам на мясо, у большинства Россиян скоро эта проблема отпадёт сама собой. 😋
08:10:13 09-09-2024
Сергей (07:28:22 09-09-2024) Судя по ценам на мясо, у большинства Россиян скоро эта пробл... А вот тут на аиике писали что мы сильно много мяса едим.
И кто ж правее - америкосы или амик?
08:35:38 09-09-2024
Продолжается продвижение на переход в питании на насекомых. Страшилок всё больше печатают.
09:44:34 09-09-2024
Ученые омериги не покладая рук, исследуют вред еды, ответим нашим ворогам последними исследованиями наших ученых - "Все полезно, что в рот пролезло")
11:49:04 09-09-2024
гость (09:44:34 09-09-2024) Ученые омериги не покладая рук, исследуют вред еды, ответим ... А вот не надо тащить в рот всякое, что лезет, особенно мужикам.
18:52:53 09-09-2024
Musik (11:49:04 09-09-2024) А вот не надо тащить в рот всякое, что лезет, особенно мужик... а что лезет женщинам в рот?
19:59:03 09-09-2024
Musik (11:49:04 09-09-2024) А вот не надо тащить в рот всякое, что лезет, особенно мужик... по себе людей не судят
17:19:49 09-09-2024
Да, оно страшное. Дорого стоит. Поэтому попало в разряд вредных. Не можете купить?.. Да радуйтесь, что не навредите здоровью! Аххаха.
"Надень цак и радуйся!" - "Я радуюсь, радуюсь."
Смотрели? ;):)