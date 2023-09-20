Кардиолог рассказал, как долго будет восстанавливаться Игорь Николаев

Операцию, которую сделали музыканту, он назвал рутинной

20 сентября 2023, 13:35, ИА Амител

Кадр из клипа Игоря Николаева "Песня для тебя" / YouTube-канал Игоря Николаева

Заслуженный врач России, кардиолог Юрий Кремнев прокомментировал операцию, которую сделали Игорю Николаеву. Его слова передает "Лента".

По словам специалиста, коронарное шунтирование, сделанное Николаеву, – рутинная операция, которая выполняется давно. Врач предположил, что у певца может быть атеросклероз артерий, но сейчас после операции ему достаточно будет следовать простым правилам и здоровье удастся сохранить.

Срок реабилитации Игоря Николаева, как отметил Кремнев, может составить от нескольких недель до нескольких месяцев.