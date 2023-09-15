Игоря Николаева перевели в реанимацию
Певец находится в сознании, но состояние тяжелое
15 сентября 2023, 21:30, ИА Амител
Певца Игоря Николаева перевели в реанимацию после обнаружения следов обширного инфаркта.
По данным Mash, врачи пытаются экстренно стабилизировать состояние артиста. У него нарушена работа сердца, он в сознании и получает седативные препараты.
Родственников к 63-летнему композитору в палату не пускают.
Напомним, о срочной госпитализации Игоря Николаева стало известно 15 сентября. Отмечалось, что серьезные проблемы с сердцем возникли у него еще в январе. Тогда музыканта срочно госпитализировали и сделали операцию – поставили два стента. Однако вопрос о более серьезном хирургическом вмешательстве не сняли. Решение о новой операции примут уже на днях.
08:46:30 16-09-2023
Игорь Николаев, пожалуй,больше композитор автор стихов, чем певец. Вспомним только "Балет", "Паромщик", "Айсберг", "прости-поверь", "Две заезды" и с сотню других песен, которые исполняли не только И. Николаев, но и многие другие певцы и певицы. Дай Бог Игорю Юрьевичу Николаеву здоровья и ещё долгих лет жизни, творческой жизни, радовать нас новыми песнями.