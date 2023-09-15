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Игоря Николаева перевели в реанимацию

Певец находится в сознании, но состояние тяжелое

15 сентября 2023, 21:30, ИА Амител

Кадр: YouTube-канал "Авторадио"
Кадр: YouTube-канал "Авторадио"

Певца Игоря Николаева перевели в реанимацию после обнаружения следов обширного инфаркта.

По данным Mash, врачи пытаются экстренно стабилизировать состояние артиста. У него нарушена работа сердца, он в сознании и получает седативные препараты.

Родственников к 63-летнему композитору в палату не пускают.

Напомним, о срочной госпитализации Игоря Николаева стало известно 15 сентября. Отмечалось, что серьезные проблемы с сердцем возникли у него еще в январе. Тогда музыканта срочно госпитализировали и сделали операцию – поставили два стента.  Однако вопрос о более серьезном хирургическом вмешательстве не сняли. Решение о новой операции примут уже на днях.

Шоу-бизнес

Комментарии 1

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Владимир В.

08:46:30 16-09-2023

Игорь Николаев, пожалуй,больше композитор автор стихов, чем певец. Вспомним только "Балет", "Паромщик", "Айсберг", "прости-поверь", "Две заезды" и с сотню других песен, которые исполняли не только И. Николаев, но и многие другие певцы и певицы. Дай Бог Игорю Юрьевичу Николаеву здоровья и ещё долгих лет жизни, творческой жизни, радовать нас новыми песнями.

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