Певец находится в сознании, но состояние тяжелое

15 сентября 2023, 21:30, ИА Амител

Кадр: YouTube-канал "Авторадио"

Певца Игоря Николаева перевели в реанимацию после обнаружения следов обширного инфаркта.

По данным Mash, врачи пытаются экстренно стабилизировать состояние артиста. У него нарушена работа сердца, он в сознании и получает седативные препараты.

Родственников к 63-летнему композитору в палату не пускают.

Напомним, о срочной госпитализации Игоря Николаева стало известно 15 сентября. Отмечалось, что серьезные проблемы с сердцем возникли у него еще в январе. Тогда музыканта срочно госпитализировали и сделали операцию – поставили два стента. Однако вопрос о более серьезном хирургическом вмешательстве не сняли. Решение о новой операции примут уже на днях.