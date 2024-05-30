Кардиолог рассказал, какие продукты нужно исключить при болезнях сердца

Здоровая диета должна включать в себя овощи и фрукты

30 мая 2024, 10:38, ИА Амител

Соль / Фото: pxhere.com/ru/photo/1135962

Пациентам с артериальной гипертонией, чтобы сохранить здоровье, необходимо исключить из рациона продукты с большим количеством поваренной соли, в том числе консервы собственного приготовления. Об этом рассказал РИА Новости заслуженный врач России, доктор медицинских наук, заведующий кардиологическим отделением больницы Михаил Гинзбург.

По его словам, в среднем нужно употреблять не более 1-2 граммов соли в день.

Специалист добавил, что здоровая диета для сердца в первую очередь должна включать в себя большое количество овощей и фруктов.