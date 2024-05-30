Кардиолог рассказал, какие продукты нужно исключить при болезнях сердца
Здоровая диета должна включать в себя овощи и фрукты
30 мая 2024, 10:38, ИА Амител
Соль / Фото: pxhere.com/ru/photo/1135962
Пациентам с артериальной гипертонией, чтобы сохранить здоровье, необходимо исключить из рациона продукты с большим количеством поваренной соли, в том числе консервы собственного приготовления. Об этом рассказал РИА Новости заслуженный врач России, доктор медицинских наук, заведующий кардиологическим отделением больницы Михаил Гинзбург.
По его словам, в среднем нужно употреблять не более 1-2 граммов соли в день.
Специалист добавил, что здоровая диета для сердца в первую очередь должна включать в себя большое количество овощей и фруктов.
11:31:41 30-05-2024
здоровая диета должна включать в себя большое количество овощей и фруктов.----- ну это если они выращены на своем огороде)