Кардиолог рассказал, кому не стоит злоупотреблять кофе

Каждому эксперт посоветовала опираться на свое самочувствие

05 сентября 2024, 07:43, ИА Амител

Кофе / Фото: pxhere.com/ru/photo/98978

Людям с повышенным артериальным давлением, учащенным пульсом, а также тем, кто страдает от депрессии или панических атак, не рекомендуется злоупотреблять кофе, поскольку он может усугубить симптомы этих состояний. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

Она объяснила, что кофе содержит кофеин, который может повышать пульс и артериальное давление. Поэтому людям с указанными заболеваниями следует ограничить потребление этого напитка или полностью отказаться от него.

Однако, по словам кардиолога, каждый человек должен руководствоваться своим самочувствием при употреблении кофе. Если после одной-двух чашек человек чувствует себя хорошо, то можно продолжать пить его без опасений.