Названы продукты, снижающие вероятность развития ожирения и диабета второго типа

Среди них — горький шоколад, яблоки и зеленый чай

04 сентября 2024, 12:31, ИА Амител

Шоколад / Источник фото: unsplash.com

Содержащиеся в растительных продуктах полифенолы могут снизить риск ожирения и диабета второго типа. Эти вещества есть в какао, яблоках, ягодах, брокколи, моркови, перце чили, зеленом чае, семенах льна, овсянке и оливковом масле.

Особенно много полифенолов в темном шоколаде, которые, взаимодействуя с рецепторами горького вкуса на языке, способствуют выработке гормонов, снижающих риск диабета и ожирения, пишет UfacityNews.ru со ссылкой на исследование в журнале Food Bioscience.

Что такое полифенолы

Полифенолы – это группа биологически активных соединений, в основном встречающихся в растительных продуктах. Они служат защитой для растений от солнечной радиации и патогенов, а также обладают множеством полезных свойств для здоровья человека.

Существует около восьми тысяч различных полифенолов, включая флавоноиды, антоцианины и танины, каждый из которых имеет свои уникальные свойства и эффекты.

Для здоровья человека полифенолы полезны своей антиоксидантной активностью. Они помогают нейтрализовать свободные радикалы и снизить риск различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые, онкологические, а также метаболические расстройства, такие как диабет второго типа и ожирение.