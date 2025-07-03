"Каркас" деревни. Как строят ритейл-парк на берегу Оби в Барнауле

Проект с торговыми рядами и набережной должны завершить до конца 2026 года

03 июля 2025, 09:00, ИА Амител

Строительство ритейл-парка на Правобережном тракте в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Почти год на Правобережном тракте в Барнауле возводят торговую деревню: крупный комплекс из нескольких одно- и двухэтажных зданий и общественно-развлекательной зоны. Все павильоны быстровозводимые, в их основе – металлический каркас. "Коробки" нескольких объектов уже готовы: строители выполняют фасадные работы.

Всего же на площадке в 5,4 га запланировано девять торговых зданий. Они делятся на автономные ячейки с отдельными входами, которые объединят открытыми галереями. Для посетителей оборудуют парковку на 334 машино-места. На въезде в торговую деревню появятся витрины, зона предприятий общественного питания.

Центральное место ритейл-парка – набережная. Ее длина – более 300 метров. Здесь оборудуют теневые навесы, скамейки, амфитеатр для проведения местных мероприятий.

Для проекта девелопер (компания, входящая в ГК "Адалин") с нуля возводит инженерные сети, включая очистные сооружения. Они, по заявлениям проектировщиков, будут фильтровать стоки на 98%.

Предварительно, работы в торговой деревне завершат в конце 2026 года.

Как строят ритейл-парк – в нашем фоторепортаже.