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"Каркас" деревни. Как строят ритейл-парк на берегу Оби в Барнауле

Проект с торговыми рядами и набережной должны завершить до конца 2026 года

03 июля 2025, 09:00, ИА Амител

Строительство ритейл-парка на Правобережном тракте в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Почти год на Правобережном тракте в Барнауле возводят торговую деревню: крупный комплекс из нескольких одно- и двухэтажных зданий и общественно-развлекательной зоны. Все павильоны быстровозводимые, в их основе – металлический каркас. "Коробки" нескольких объектов уже готовы: строители выполняют фасадные работы. 

Всего же на площадке в 5,4 га запланировано девять торговых зданий. Они делятся на автономные ячейки с отдельными входами, которые объединят открытыми галереями. Для посетителей оборудуют парковку на 334 машино-места. На въезде в торговую деревню появятся витрины, зона предприятий общественного питания.

Центральное место ритейл-парка – набережная. Ее длина – более 300 метров. Здесь оборудуют теневые навесы, скамейки, амфитеатр для проведения местных мероприятий.

Для проекта девелопер (компания, входящая в ГК "Адалин") с нуля возводит инженерные сети, включая очистные сооружения. Они, по заявлениям проектировщиков, будут фильтровать стоки на 98%.

Предварительно, работы в торговой деревне завершат в конце 2026 года.  

Как строят ритейл-парк – в нашем фоторепортаже.

Барнаул фоторепортажи

Комментарии 16

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dok_СФ

09:23:44 03-07-2025

ритейл-парк = для чего и кого.. , торговая деревня, рынок, базар - как то не модно звучит?

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ППШариков

09:49:26 03-07-2025

"Центральное место ритейл-парка – набережная. Ее длина – более 300 метров. Здесь оборудуют теневые навесы, скамейки, амфитеатр для проведения местных мероприятий." ну летом то может и комфортно там будет, а вот зимы то у нас холодные)))

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Элен без ребят

10:38:26 03-07-2025

ППШариков (09:49:26 03-07-2025) "Центральное место ритейл-парка – набережная. Ее длина – бол... летом там комарье и мошки сожрут, да и голимая плитка без зелени мало кому интересна,я думаю

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ППШариков

10:43:28 03-07-2025

Элен без ребят (10:38:26 03-07-2025) летом там комарье и мошки сожрут, да и голимая плитка без зе..
Не знаю как сейчас, а раньше на этом заливчике летом от отдыхающих яблоку негде было упасть, берег там песчаный, комар и мошка только по кустам сидели )))

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Гость

10:19:20 03-07-2025

А пока - просто перекрыли доступ к водоемам

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Элен без ребят

10:37:09 03-07-2025

а куда все эти ритейлеры будут гадить? так же, как Леруа- в Обь?

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Гость

10:49:30 03-07-2025

Элен без ребят (10:37:09 03-07-2025) а куда все эти ритейлеры будут гадить? так же, как Леруа- в ... Вы текст новости принципиально не читали?

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Гость

11:01:34 03-07-2025

Элен без ребят (10:37:09 03-07-2025) а куда все эти ритейлеры будут гадить? так же, как Леруа- в ... Во-во! Эта тема очень интересна! Кто - нибудь видел проэкты этих строительств? Там предусмотрены очистные сооружения? А куда девают фекалии со всех этих правобережных сооружений ? в Талую? или в Обь напрямую? Кто разъяснит этот вопрос?

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Гость

11:55:21 03-07-2025

Как насчет водоохранной зоны? Там принципе строить нельзя, но всем пофиг. Помнится штрафовали там рядом кто купается, за машины припаркованные. наверное занесли куда надо...

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Афиноген

12:50:53 03-07-2025

Лишь бы деньги транжирить куда попало.Никакой целесообразности и нужности всех этих объектов для города не существует.Разве у нас не достаёт разных торговых центров?Лучше бы зелёные зоны отдыха создавали ,в городе уже выйти человеку некуда,одни коробки да асфальт.

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Гость

14:13:12 03-07-2025

Афиноген (12:50:53 03-07-2025) Лишь бы деньги транжирить куда попало.Никакой целесообразнос... Мне нужно. Я с деревни приеду в Леруа, заодно в этот парк, может даже в город не буду заезжать - вам же лучше.

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Афиноген

14:50:31 03-07-2025

Гость (14:13:12 03-07-2025) Мне нужно. Я с деревни приеду в Леруа, заодно в этот парк, м... И кто тебя там будет ждать?Может лучше до Старого базара доехать ?Там место ,вроде,общепринятое.

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Гость

18:36:09 03-07-2025

Афиноген (14:50:31 03-07-2025) И кто тебя там будет ждать?Может лучше до Старого базара дое... то-то в Леруа битком, а тебе музей на Октября

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Человек

19:29:41 04-07-2025

Афиноген (12:50:53 03-07-2025) Лишь бы деньги транжирить куда попало.Никакой целесообразнос... Начни! Поддержим.

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Борода

07:16:26 04-07-2025

Леруа гадит в старицу Талая, а рядом магазин электротехнический гадит в Обь- залив обской, который рядом. Ну вот новый базар будет гадить или в старицу Талая или в этот же залив Оби.
Где это природоохранная прокуратура??? Видимо она может только простых смертных нагибать.

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Гость

14:24:59 06-07-2025

Адалин изгадил тихий поселок Южный своим человейником. Теперь нашел еще место для умножения денег и склада навоза. А чиновники все в заботах о природе и о народе

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