В ретейл-парке у правобережного "Леруа Мерлен" разрешили строить первые здания

Проект торговой деревни согласовали в конце 2023 года

26 августа 2024, 09:15, ИА Амител

Проект ретейл-парка на Правобережном тракте в Барнауле / Фото: "Адалин проект"

Два торгово-административных корпуса возведут на Правобережном тракте, по соседству с ТЦ "Леруа Мерлен" (теперь – "Лемана ПРО") и "Планетой электрика". Эти здания станут первыми в проекте ретейл-парка, который презентовали в 2023 году. Возвести объекты должны в течение полутора лет: именно столько действуют выданные мэрией разрешения на строительство.

Развивает торговую деревню ООО "Сити Молл" (связан с компанией "Адалин"). Инвестор приобрел участок 5,47 га на торгах в 2015 году. Тогда территория предназначалась для организации спортивной площадки. Девелопер сменил назначение земли (сейчас она подходит для возведения объектов торговли) и начал отсыпать, подготавливая к будущему строительству.

Проект ретейл-парка на Правобережном тракте в Барнауле / Фото: "Адалин проект"

Проект торговой деревни компания впервые представила на градсовете в ноябре 2023 года. Авторы предложили расположить на участке девять одноэтажных зданий разной формы, в центре площадки – парковку на 295 машино-мест, прогулочную зону вдоль Оби.

Тогда идею раскритиковали: по мнению экспертов, у ретейл-парка не было точки притяжения, полноценной зоны отдыха, а все здания строились вокруг огромной парковки. Во второй раз эскизы презентовали спустя три недели, однако авторы не стали менять основной замысел, из-за чего проект вновь отклонили.

Согласовали идею ретейл-парка лишь с третьей попытки, на заседании в конце декабря 2023-го. Чтобы получить одобрение экспертов, архитекторам пришлось полностью переработать концепцию. Они отказались от части зданий, что позволило увеличить парковку до 334 машино-мест.

На въезде в ретейл-парк проектом предусмотрены витрины, зона предприятий общественного питания сконцентрирована вдоль набережной. Здания делятся на автономные ячейки с отдельными входами, которые объединяются открытыми галереями.

Появится в торговой деревне и променад длиной более 300 метров. В зоне набережной предусмотрены теневые навесы, скамейки, амфитеатр для проведения местных мероприятий. В центральной части участка отведена площадка для отдыха посетителей, которая в зимнее и летнее время будет задействована для проведения мероприятий.

Согласно разрешению на строительство, первое здание ретейл-парка введут в эксплуатацию в начале января 2025 года, второе – в середине января 2026-го.