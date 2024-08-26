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В ретейл-парке у правобережного "Леруа Мерлен" разрешили строить первые здания

Проект торговой деревни согласовали в конце 2023 года

26 августа 2024, 09:15, ИА Амител

Проект ретейл-парка на Правобережном тракте в Барнауле / Фото: "Адалин проект"
Проект ретейл-парка на Правобережном тракте в Барнауле / Фото: "Адалин проект"

Два торгово-административных корпуса возведут на Правобережном тракте, по соседству с ТЦ "Леруа Мерлен" (теперь – "Лемана ПРО") и "Планетой электрика". Эти здания станут первыми в проекте ретейл-парка, который презентовали в 2023 году. Возвести объекты должны в течение полутора лет: именно столько действуют выданные мэрией разрешения на строительство.

Развивает торговую деревню ООО "Сити Молл" (связан с компанией "Адалин"). Инвестор приобрел участок 5,47 га на торгах в 2015 году. Тогда территория предназначалась для организации спортивной площадки. Девелопер сменил назначение земли (сейчас она подходит для возведения объектов торговли) и начал отсыпать, подготавливая к будущему строительству.

Проект ретейл-парка на Правобережном тракте в Барнауле / Фото: "Адалин проект"

Проект торговой деревни компания впервые представила на градсовете в ноябре 2023 года. Авторы предложили расположить на участке девять одноэтажных зданий разной формы, в центре площадки – парковку на 295 машино-мест, прогулочную зону вдоль Оби.

Тогда идею раскритиковали: по мнению экспертов, у ретейл-парка не было точки притяжения, полноценной зоны отдыха, а все здания строились вокруг огромной парковки. Во второй раз эскизы презентовали спустя три недели, однако авторы не стали менять основной замысел, из-за чего проект вновь отклонили.

Согласовали идею ретейл-парка лишь с третьей попытки, на заседании в конце декабря 2023-го. Чтобы получить одобрение экспертов, архитекторам пришлось полностью переработать концепцию. Они отказались от части зданий, что позволило увеличить парковку до 334 машино-мест.

На въезде в ретейл-парк проектом предусмотрены витрины, зона предприятий общественного питания сконцентрирована вдоль набережной. Здания делятся на автономные ячейки с отдельными входами, которые объединяются открытыми галереями.

Появится в торговой деревне и променад длиной более 300 метров. В зоне набережной предусмотрены теневые навесы, скамейки, амфитеатр для проведения местных мероприятий. В центральной части участка отведена площадка для отдыха посетителей, которая в зимнее и летнее время будет задействована для проведения мероприятий.

Согласно разрешению на строительство, первое здание ретейл-парка введут в эксплуатацию в начале января 2025 года, второе – в середине января 2026-го.

Барнаул архитектура проект застройщики

Комментарии 12

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Гость

09:29:46 26-08-2024

А куда они будут ходить в туалет? Там есть городская канализация? Или там выроют огромную выгребную яму и будут каждый день откачивать?

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Гость

11:37:34 26-08-2024

Гость (09:29:46 26-08-2024) А куда они будут ходить в туалет? Там есть городская канализ... Туда же, куда и счас ходят. Только больше.

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Гость

09:34:33 26-08-2024

лучше бы пляж сделали

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Абориген

09:42:45 26-08-2024

Там и сейчас проблема с фурами, ожидающими разгрузки в Леруа, а поставят столько торговых точек? И чем там торговать - половина торговых площадей в городе пустая!

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Гость

09:45:03 26-08-2024

Как обычно, строить начали уже давно. А разрешили только сейчас

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Гость

10:08:06 26-08-2024

Правый берег будет осваиваться, это неизбежно, не случайно вдоль трассы забор начинают возводить.

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Гость

10:28:10 26-08-2024

Купил землю для организации спортивной площадки. И вуаля сменил назначение земли, строй что хочешь. И построить бы рад сити центр да подключать коммуникации не к чему. Приходится довольствоваться небольшим.

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Гость

11:55:32 26-08-2024

КТО то же на это зарабатывает , 10 поколению

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Гость

15:36:06 26-08-2024

А ГХМАК не судьба до ума довести?

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Гость

13:18:04 27-08-2024

А Водный кодекс и его статьи про водоохранные зоны правительство края отменило?

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Гость

08:51:42 28-08-2024

Лучше бы дорогу продумали Г Исакова от Матросова через Вокзал на Красный. Щас на Калинина мост начнут делать и будет *опа.

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Гость

15:36:01 28-08-2024

Гость (08:51:42 28-08-2024) Лучше бы дорогу продумали Г Исакова от Матросова через Вокза... Каким образом ты увязал мурлен и вокзал, болезный? Что в твоей больной голове?

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