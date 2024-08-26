В ретейл-парке у правобережного "Леруа Мерлен" разрешили строить первые здания
Проект торговой деревни согласовали в конце 2023 года
26 августа 2024, 09:15, ИА Амител
Два торгово-административных корпуса возведут на Правобережном тракте, по соседству с ТЦ "Леруа Мерлен" (теперь – "Лемана ПРО") и "Планетой электрика". Эти здания станут первыми в проекте ретейл-парка, который презентовали в 2023 году. Возвести объекты должны в течение полутора лет: именно столько действуют выданные мэрией разрешения на строительство.
Развивает торговую деревню ООО "Сити Молл" (связан с компанией "Адалин"). Инвестор приобрел участок 5,47 га на торгах в 2015 году. Тогда территория предназначалась для организации спортивной площадки. Девелопер сменил назначение земли (сейчас она подходит для возведения объектов торговли) и начал отсыпать, подготавливая к будущему строительству.
Проект ретейл-парка на Правобережном тракте в Барнауле / Фото: "Адалин проект"
Проект торговой деревни компания впервые представила на градсовете в ноябре 2023 года. Авторы предложили расположить на участке девять одноэтажных зданий разной формы, в центре площадки – парковку на 295 машино-мест, прогулочную зону вдоль Оби.
Тогда идею раскритиковали: по мнению экспертов, у ретейл-парка не было точки притяжения, полноценной зоны отдыха, а все здания строились вокруг огромной парковки. Во второй раз эскизы презентовали спустя три недели, однако авторы не стали менять основной замысел, из-за чего проект вновь отклонили.
Согласовали идею ретейл-парка лишь с третьей попытки, на заседании в конце декабря 2023-го. Чтобы получить одобрение экспертов, архитекторам пришлось полностью переработать концепцию. Они отказались от части зданий, что позволило увеличить парковку до 334 машино-мест.
На въезде в ретейл-парк проектом предусмотрены витрины, зона предприятий общественного питания сконцентрирована вдоль набережной. Здания делятся на автономные ячейки с отдельными входами, которые объединяются открытыми галереями.
Появится в торговой деревне и променад длиной более 300 метров. В зоне набережной предусмотрены теневые навесы, скамейки, амфитеатр для проведения местных мероприятий. В центральной части участка отведена площадка для отдыха посетителей, которая в зимнее и летнее время будет задействована для проведения мероприятий.
Согласно разрешению на строительство, первое здание ретейл-парка введут в эксплуатацию в начале января 2025 года, второе – в середине января 2026-го.
09:29:46 26-08-2024
А куда они будут ходить в туалет? Там есть городская канализация? Или там выроют огромную выгребную яму и будут каждый день откачивать?
11:37:34 26-08-2024
Гость (09:29:46 26-08-2024) А куда они будут ходить в туалет? Там есть городская канализ... Туда же, куда и счас ходят. Только больше.
09:34:33 26-08-2024
лучше бы пляж сделали
09:42:45 26-08-2024
Там и сейчас проблема с фурами, ожидающими разгрузки в Леруа, а поставят столько торговых точек? И чем там торговать - половина торговых площадей в городе пустая!
09:45:03 26-08-2024
Как обычно, строить начали уже давно. А разрешили только сейчас
10:08:06 26-08-2024
Правый берег будет осваиваться, это неизбежно, не случайно вдоль трассы забор начинают возводить.
10:28:10 26-08-2024
Купил землю для организации спортивной площадки. И вуаля сменил назначение земли, строй что хочешь. И построить бы рад сити центр да подключать коммуникации не к чему. Приходится довольствоваться небольшим.
11:55:32 26-08-2024
КТО то же на это зарабатывает , 10 поколению
15:36:06 26-08-2024
А ГХМАК не судьба до ума довести?
13:18:04 27-08-2024
А Водный кодекс и его статьи про водоохранные зоны правительство края отменило?
08:51:42 28-08-2024
Лучше бы дорогу продумали Г Исакова от Матросова через Вокзал на Красный. Щас на Калинина мост начнут делать и будет *опа.
15:36:01 28-08-2024
Гость (08:51:42 28-08-2024) Лучше бы дорогу продумали Г Исакова от Матросова через Вокза... Каким образом ты увязал мурлен и вокзал, болезный? Что в твоей больной голове?