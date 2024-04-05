Карлсон назвал позором неосведомленность конгрессменов США о боевых потерях ВСУ

Он считает, что в такой ситуации нельзя призывать к разблокировке военной помощи

05 апреля 2024, 16:34, ИА Амител

Фото: кадр из видео на канале Такера Карлсона на YouTube

Призвавшие конгресс США разблокировать военную помощь Украине политики не интересовались положением дел на поле боя. Как сообщает телеканал "360", журналист Такер Карлсон заявил, что они не имеют представления о потерях армии, которую хотели профинансировать. "Задайтесь вопросом: как можно финансировать армию другой страны, но даже не знать, сколько военных погибли в конфликте, который вы оплачиваете? Позор", — написал Такер в социальных сетях. Он подчеркнул, что политики демонстрируют свою неосведомленность в вопросах конфликта на Украине.