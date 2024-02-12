Карлсон признал, что Москва намного приятнее любого города в США

При этом журналист отметил, что собирается продолжать жить в Соединенных Штатах

12 февраля 2024, 23:25, ИА Амител

Фото: кадр из видео на канале Такера Карлсона на YouTube

Москва производит более приятное впечатление, чем любой город в США, заявил американский журналист Такер Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

"Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший город Европы с 13 миллионами человек, намного приятнее любого города в моей стране. Я понятия об этом не имел. <...> Она намного чище, безопаснее и красивее эстетически. Ее архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе США", – рассказал он.

При этом журналист отметил, что собирается продолжать жить в Соединенных Штатах.