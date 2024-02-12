Карлсон признал, что Москва намного приятнее любого города в США
При этом журналист отметил, что собирается продолжать жить в Соединенных Штатах
12 февраля 2024, 23:25, ИА Амител
Фото: кадр из видео на канале Такера Карлсона на YouTube
Москва производит более приятное впечатление, чем любой город в США, заявил американский журналист Такер Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
"Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший город Европы с 13 миллионами человек, намного приятнее любого города в моей стране. Я понятия об этом не имел. <...> Она намного чище, безопаснее и красивее эстетически. Ее архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе США", – рассказал он.
При этом журналист отметил, что собирается продолжать жить в Соединенных Штатах.
02:20:39 13-02-2024
Это он ещё в Рубчике не был
10:59:48 13-02-2024
Гость (02:20:39 13-02-2024) Это он ещё в Рубчике не был... А к чему тут пример Рубчика? Барнаул - глухая провинция на самом краю географии страны. А Рубчик - это днище днища Барнаула.
11:44:57 13-02-2024
Гость (10:59:48 13-02-2024) А к чему тут пример Рубчика? Барнаул - глухая провинция на с... Опишите, пожалуйста, пригороды Рубчика.
12:51:23 13-02-2024
Гость (11:44:57 13-02-2024) Опишите, пожалуйста, пригороды Рубчика.... Я в сортах Гэ не разбтраюсь.
08:52:56 13-02-2024
А не хочет он посмотреть что за МКАДом? вот удивился бы.
11:03:24 13-02-2024
Гость (08:52:56 13-02-2024) А не хочет он посмотреть что за МКАДом? вот удивился бы.... А за МКАДом находятся такие города как Нижний Новгород, Воронеж, Казань, Краснодар, Сочи, Красноярск, Владивосток, Омск, Томск... Отличные современные города. А знаешь как выглядит Сан-Франциско? Город с очень дорогой недвижимостью, но с диким количеством бомжей на улицах. А Нью-Йорк ты видел? А я там был не единожды. Более грязного и замусоренного города трудно себе представить.
10:10:06 13-02-2024
нАРОД, народ, он сравнил крупный город с крупным, кто был в глуши в Америке, будет землю целовать рускую, чтоб не дай бог больше тааам не оказаться! хороошо там, где нас нет. И откройте уже глаза, хватит ныть и ненавидеть
11:41:31 13-02-2024
Зато в США лутинг разшен и огнестрел. Вот она, настоящая свобода!