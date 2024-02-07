Журналист сообщил, что американские власти и спецслужбы несколько раз пытались ему помешать

07 февраля 2024, 12:20, ИА Амител

Фото: кадр из видео на канале Такера Карлсона на YouTube

Американский журналист Такер Карлсон официально заявил о намерении взять интервью у президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил в видеообращении, снятом на фоне Кремля и опубликованном на своем YouTube-канале. Он прилетел в Россию в начале февраля и поначалу не раскрывал цели визита, но теперь подробно все объяснил.

Новость об этом вызвала огромный резонанс не только в России, но и на Западе. Сам Карлсон рассказал, что американские спецслужбы постоянно мешали ему добиться своей цели, и ранее им даже удалось сорвать почти состоявшееся интервью.

О том, кто такой Такер Карлсон, о чем он собрался говорить с Путиным и когда выйдет интервью, – в материале amic.ru.

1 Кто такой Такер Карлсон? Такер Карлсон – известный американский журналист. Родился в 1969 году в Сан-Франциско в обеспеченной семье. Журналистикой начал заниматься еще в 90-е, работая в консервативных печатных СМИ. Поворотный момент в его карьере произошел в 1999-м: журналисту доверили взять интервью у Джорджа Буша – младшего, который тогда был губернатором Техаса. После этого Карлсона стали приглашать на телевидение в качестве эксперта. Такер работал на нескольких американских каналах, но успех ему принес Fox News, с которым он сотрудничал более 14 лет. Сначала Карлсон был приглашенным ведущим, а в 2016-м вышло его собственное шоу Tucker Carlson Tonight. Передача, в которой журналист рассуждал на злободневные темы и открыто критиковал власти, стала одной из самых популярных на американском телевидении. Шоу выходило в прайм-тайм, и в 2023 году его смотрели в среднем более трех миллионов человек. Карлсон обсуждал с гостями вопросы гендера, проблему миграции, выборы президента и многое другое. В 2021-м журналист стал самым влиятельным консерватором США по версии Time.

2 За что Такера Карлсона уволили с американского телеканала Fox News? Закрытие Tucker Carlson Tonight в 2023 году стало шоком не только для поклонников вечернего шоу, но и для самого ведущего. Все случилось внезапно: в апреле пресс-служба Fox News сообщила, что прекращает сотрудничество с журналистом. Официальная причина увольнения Карлсона неизвестна до сих пор. The New York Times писал, что это было личное решение гендиректора Fox Corporation Лаклана Мердока. По одной из версий, причиной увольнения стало судебное разбирательство: бывший продюсер Fox News обвинила Карлсона в сексизме и расизме, которые разлагали рабочую атмосферу в редакцию. Другие считают, что с журналистом расстались из-за выборов президента США. В одной из своих передач Карлсон высказал теорию, что машины для подсчета голосов могли быть настроены определенным образом, чтобы обеспечить победу Джо Байдена. Компания, производящая эти машины, подала на телеканал в суд. По одной из версий, причиной может быть иск бывшего продюсера канала Эбби Гросберг. Она обвинила американского журналиста и еще некоторых его коллег в том, что они высказывались против евреев, всячески принижали женщин и отравляли рабочую атмосферу едкими комментариями. В итоге стороны договорились о "космической" компенсации в размере около 800 млн долларов. В любом случае точной причины увольнения Карлсона никто не знает. Кстати, после новостей о закрытии шоу акции Fox Corporation на Нью-Йоркской бирже на какое-то время рухнули.

3 Зачем американский журналист Такер Карлсон приехал в Россию? Сначала Карлсон очень расплывчато говорил о цели своего визита. Он сказал российским журналистам, что давно хотел увидеть в Москву и посмотреть, как живет Россия. Он уже успех сходить в Большой театр на балет "Спартак", а также посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ, где в том числе побывал и на стенде Алтайского края При этом на вопросы о возможном интервью с Путиным журналист отвечал лишь: "Посмотрим". Официально о грядущем интервью с российским президентом он заявил 6 февраля. Карлсон опубликовал видеообращение на своем канале на YouTube. "Мы здесь, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. И скоро это сделаем", – сказал Карлсон.

4 О чем Такер Карлсон собрался говорить с Владимиром Путиным? Судя по всему, разговор будет о нынешней геополитической обстановке в мире. Такер Карлсон заявил, что большинство американцев "понятия не имеет", что происходит в России и на Украине. По его словам, нынешний миропорядок и установившаяся экономическая система "быстро разваливаются". Но населению США об этом не говорят, считает журналист. "Большинство населения англоязычных стран не осведомлено об этом. Они думают, что ничего не изменилось. И думают, что, поскольку никто не сказал им правду, их СМИ коррумпированы. Лгут своим читателям и зрителям, и делают это путем умолчания", – сказал журналист в своем заявлении. По его словам, с начала спецоперации американские СМИ взяли множество интервью у украинцев, включая президента Владимира Зеленского. Но при этом российская сторона полностью игнорируется. "Это не журналистика, а государственная пропаганда самого уродливого вида, убивающая людей. Но наши политики и СМИ идут на это, продвигая иностранного лидера как новый потребительский бренд", – высказался Карлсон. Поэтому он сам решил сделать интервью с российским лидером, чтобы американцы могли услышать российскую сторону и увидеть полноценную картину.

5 Как визит Карлсона в Россию прокомментировали в Кремле? Конкретно об интервью пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ничего не сказал. Да и о самом приезде Такера Карлсона высказался достаточно скромно. "Мы все-таки администрация президента РФ, поэтому мы вряд ли должны давать какую-то информацию о передвижении иностранных журналистов, много иностранных журналистов приезжают ежедневно в Российскую Федерацию, многие продолжают работать здесь", – приводят его слова "Известия"

6 Правда ли, что интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным пытались сорвать американские спецслужбы? Об этом сам Карлсон рассказал в видео. По словам журналиста, администрация Джо Байдена шпионила за ним и его командой больше трех лет. В частности, спецслужбы прочитывали переписки Такера. Целью, как считает американец, было сорвать интервью с Путиным. Раньше у них получалось, признал журналист. "В прошлом месяце, мы в этом почти уверены, они снова сделали то же самое", – сказал Карлсон. Чтобы добиться своей цели, Такер не стал брать ни у кого денег на свою поездку и оплатил все сам. "Мы здесь, потому что любим Соединенные Штаты и хотим оставаться процветающими и свободными", – подчеркнул Карлсон.

7 Как на заявление Такера Карлсона отреагировали в США? В США приезд Такера Карлсона в Россию вызвал огромный резонанс. Член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер назвал Карлсона предателем. Кроме того, в Штатах звучат призывы арестовать Такера Карлсона. При этом есть и те, кто поддерживает смелого телеведущего. Главный из них – миллиардер Илон Маск. "Арестуйте тех, кто призывает к его аресту", – написал он в собственной соцсети X.

8 Когда выйдет интервью с Такером Карлсоном и где его посмотреть? Для начала нужно, чтобы интервью состоялось. Никаких сроков Такер Карлсон не назвал. При этом он сообщил, что интервью будет опубликовано в свободном доступе и без какого-либо монтажа. Видео Карлсон пообещал опубликовать на своем сайте на своем YouTube-канале , а также в соцсети X. Кстати, владелец X Илон Маск пообещал, что публикацию Такера Карлсона блокировать не будут.