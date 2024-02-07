Кто такой Такер Карлсон, который приехал из США в Россию ради интервью с Путиным?
Журналист сообщил, что американские власти и спецслужбы несколько раз пытались ему помешать
07 февраля 2024, 12:20, ИА Амител
Американский журналист Такер Карлсон официально заявил о намерении взять интервью у президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил в видеообращении, снятом на фоне Кремля и опубликованном на своем YouTube-канале. Он прилетел в Россию в начале февраля и поначалу не раскрывал цели визита, но теперь подробно все объяснил.
Новость об этом вызвала огромный резонанс не только в России, но и на Западе. Сам Карлсон рассказал, что американские спецслужбы постоянно мешали ему добиться своей цели, и ранее им даже удалось сорвать почти состоявшееся интервью.
О том, кто такой Такер Карлсон, о чем он собрался говорить с Путиным и когда выйдет интервью, – в материале amic.ru.
Кто такой Такер Карлсон?
За что Такера Карлсона уволили с американского телеканала Fox News?
Официальная причина увольнения Карлсона неизвестна до сих пор. The New York Times писал, что это было личное решение гендиректора Fox Corporation Лаклана Мердока.
По одной из версий, причиной увольнения стало судебное разбирательство: бывший продюсер Fox News обвинила Карлсона в сексизме и расизме, которые разлагали рабочую атмосферу в редакцию.
Другие считают, что с журналистом расстались из-за выборов президента США. В одной из своих передач Карлсон высказал теорию, что машины для подсчета голосов могли быть настроены определенным образом, чтобы обеспечить победу Джо Байдена. Компания, производящая эти машины, подала на телеканал в суд.
По одной из версий, причиной может быть иск бывшего продюсера канала Эбби Гросберг. Она обвинила американского журналиста и еще некоторых его коллег в том, что они высказывались против евреев, всячески принижали женщин и отравляли рабочую атмосферу едкими комментариями. В итоге стороны договорились о "космической" компенсации в размере около 800 млн долларов.
В любом случае точной причины увольнения Карлсона никто не знает.
Кстати, после новостей о закрытии шоу акции Fox Corporation на Нью-Йоркской бирже на какое-то время рухнули.
Зачем американский журналист Такер Карлсон приехал в Россию?
"Мы здесь, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. И скоро это сделаем", – сказал Карлсон.
О чем Такер Карлсон собрался говорить с Владимиром Путиным?
"Большинство населения англоязычных стран не осведомлено об этом. Они думают, что ничего не изменилось. И думают, что, поскольку никто не сказал им правду, их СМИ коррумпированы. Лгут своим читателям и зрителям, и делают это путем умолчания", – сказал журналист в своем заявлении.
По его словам, с начала спецоперации американские СМИ взяли множество интервью у украинцев, включая президента Владимира Зеленского. Но при этом российская сторона полностью игнорируется.
"Это не журналистика, а государственная пропаганда самого уродливого вида, убивающая людей. Но наши политики и СМИ идут на это, продвигая иностранного лидера как новый потребительский бренд", – высказался Карлсон. Поэтому он сам решил сделать интервью с российским лидером, чтобы американцы могли услышать российскую сторону и увидеть полноценную картину.
Как визит Карлсона в Россию прокомментировали в Кремле?
Правда ли, что интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным пытались сорвать американские спецслужбы?
Чтобы добиться своей цели, Такер не стал брать ни у кого денег на свою поездку и оплатил все сам.
"Мы здесь, потому что любим Соединенные Штаты и хотим оставаться процветающими и свободными", – подчеркнул Карлсон.
Как на заявление Такера Карлсона отреагировали в США?
Когда выйдет интервью с Такером Карлсоном и где его посмотреть?
Правда ли, что Такер Карлсон собирается взять интервью и у Владимира Зеленского?
"Мы сами подали заявку на интервью с Зеленским и надеемся, что он согласится", – сказал телеведущий.
13:25:42 07-02-2024
Зачем столько шуму из-за американского журналиста, третий день в СМИ, о наших а Америке никто не пишет.
14:01:15 07-02-2024
Гость (13:25:42 07-02-2024) Зачем столько шуму из-за американского журналиста, третий де... Действительно, зачем человеку мозги? )))
15:03:57 07-02-2024
Гость (14:01:15 07-02-2024) Действительно, зачем человеку мозги? )))... По вам заметно, на таких новостях ваш интеллект растет, как на дрожжах))))
16:54:33 07-02-2024
Гость (15:03:57 07-02-2024) По вам заметно, на таких новостях ваш интеллект растет, как ... А по тебе заметно, что умственная деятельность - факультативная для тебя. Ты по части "бери больше - кидай дальше"...
18:17:12 07-02-2024
Гость (13:25:42 07-02-2024) Зачем столько шуму из-за американского журналиста, третий де... Открой CNN, там большая статья где заранее Такера называют лжецом и предателем. Значит, он единственный, кто говорит не так, как обязывает тоталитарная американская пропаганда.
13:55:57 07-02-2024
Гость (13:25:42 07-02-2024) Зачем столько шуму из-за американского журналиста, третий де... Никакого шума... Одних людей это интересует. Другие люди - информируют. В чём проблема?
15:18:59 07-02-2024
Вот это "журналист"?!) Многократно распространял фейковые новости и теории заговора в своих шоу. Контракт с Fox News был расторгнут телеканалом вскоре после того, как последний заключил мировое соглашение в суде с производителем избирательных машин Dominion о распространении ложной информации о фальсификациях с помощью этих машин. Фейки распространялись в том числе в шоу Карлсона.
21:02:20 07-02-2024
Гость (15:18:59 07-02-2024) Вот это "журналист"?!) Многократно распространял фейковые но... Примитивный ты ботяра) оппик недоделанный) скрежет твой зубовный слышен за версту)
15:31:03 07-02-2024
Правильно сделал, что приехал поговорить с нашим президентом, пусть американский народ узнает настоящее положение дел, узнает правду..👍
15:42:10 07-02-2024
уже взял, интервью длилось 2 часа, его уже посмотрело свыше 51 млн. человек в сети Х
16:53:26 07-02-2024
горожанка (15:42:10 07-02-2024) уже взял, интервью длилось 2 часа, его уже посмотрело свыше... Анонс интервью за предыдущую ночь в сети Х посмотрело 54 миллиона человек. Само интервью должно выйти завтра.
17:51:59 07-02-2024
горожанка (15:42:10 07-02-2024) уже взял, интервью длилось 2 часа, его уже посмотрело свыше... это был анонс интервью)
18:53:56 07-02-2024
горожанка (15:42:10 07-02-2024) уже взял. Ну такая у него работа...
17:34:39 07-02-2024
Точная причина увольнения Карлсона правда, которая не угодна сатанистам у власти пиндостана.
20:53:08 07-02-2024
А у нас "крутите барабан" (с) на Поле Чудес в прайм-тайм уже 35 лет. Или пенсия у Якубовича низкая, или совести нет у них!
23:04:02 07-02-2024
смотрю многие боятся его слова, как нечистая сила ладан... это самое громкое событие после начала СВО и подрыва потока...надеюсь, что оправдает ожидания