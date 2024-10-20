Карпов из пруда в "Изумрудном" отправят на зимовку

Водоем уже почти полностью выкачали

20 октября 2024, 18:20, ИА Амител

Парк "Изумрудный" / Фото: amic.ru

Владислав Вакаев, руководитель парка "Изумрудный" в Барнауле, поделился информацией о дальнейшей судьбе рыб, обитающих в пруду.

По его словам, после того как из водоема будет откачана вода, все рыбы будут выловлены.

В своем Telegram-канале Вакаев сообщил, что на данный момент из пруда уже откачано почти все. Осталось лишь небольшое углубление глубиной около 30 см.

"Рыбы чувствуют себя хорошо. В начале недели мы откачаем и эту воду, после чего выловим всех карпов и карасей", – пишет директор парка.

Ранее сообщалось, что в "Изумрудном" установили качели для взрослых.