Карпы в парке "Изумрудный" подросли и посетителям скоро их можно будет кормить

Декоративные рыбки уже освоились и чувствуют себя хорошо в пруду парка

30 июля 2023, 07:00, ИА Амител

Уже на следующей неделе на причале в парке "Изумрудном" посетители смогут купить специальный корм для рыб и покормить им декоративных карпов. "Еду для рыбок уже закупили и через несколько дней организуют его продажу", – рассказал руководитель парка Владислав Вакаев.

Собеседник агентства отметил, что сейчас многие барнаульцы приходят к пруду с хлебом и прикормкой для рыб. Но давать их карпам нельзя, потому что это может навредить им, сказал Вакаев.

"Сейчас карпы уже освоились и чувствуют себя хорошо. В настоящее время этот корм им дают наши сотрудники, и мы видим, что рыбы себя чувствуют хорошо, они начали нагуливать вес".

















Карпы / Фото: amic.ru

Напомним, 200 годовалых карпов выпустили в пруд в начале июня. Эти рыбы – декоративные и нужны, чтобы ими просто любовались отдыхающие. Рыбачить в пруду запрещено, как и кормление другими продуктами, кроме специального корма.