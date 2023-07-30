Карпы в парке "Изумрудный" подросли и посетителям скоро их можно будет кормить
Декоративные рыбки уже освоились и чувствуют себя хорошо в пруду парка
30 июля 2023, 07:00, ИА Амител
Уже на следующей неделе на причале в парке "Изумрудном" посетители смогут купить специальный корм для рыб и покормить им декоративных карпов. "Еду для рыбок уже закупили и через несколько дней организуют его продажу", – рассказал руководитель парка Владислав Вакаев.
Собеседник агентства отметил, что сейчас многие барнаульцы приходят к пруду с хлебом и прикормкой для рыб. Но давать их карпам нельзя, потому что это может навредить им, сказал Вакаев.
"Сейчас карпы уже освоились и чувствуют себя хорошо. В настоящее время этот корм им дают наши сотрудники, и мы видим, что рыбы себя чувствуют хорошо, они начали нагуливать вес".
Напомним, 200 годовалых карпов выпустили в пруд в начале июня. Эти рыбы – декоративные и нужны, чтобы ими просто любовались отдыхающие. Рыбачить в пруду запрещено, как и кормление другими продуктами, кроме специального корма.
07:20:14 30-07-2023
Корм который приносят люди с собой очень сильно вердит карману Вакаева ?
17:04:02 30-07-2023
Гость (07:20:14 30-07-2023) Корм который приносят люди с собой очень сильно вердит карма... Давай я тебе еду принесу
17:56:49 30-07-2023
Гость (07:20:14 30-07-2023) Корм который приносят люди с собой очень сильно вердит карма... Как думаете, если рыба в пруду вся вымрет, это сильно навредит карману Вакаева?
10:31:04 30-07-2023
Давайте,давайте откармливайте. В октябре асе равно на сковородку.