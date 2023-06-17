Глава "Изумрудного" парка объяснил, зачем в пруд пустили карпов и можно ли их ловить

Карпов "Изумрудному" подарил один из "друзей парка"

17 июня 2023, 06:29, ИА Амител

Карп / Фото: unsplash.com

200 годовалых карпов запустили в пруд барнаульского парка "Изумрудный" 15 июня. Эти рыбы – декоративные и нужны, чтобы ими просто любовались отдыхающие. Рыбачить в пруду запрещено, рассказал руководитель парка Владислав Вакаев.

По словам Вакаева, у руководства парка нет опасений, что возникнет проблема с рыбаками, потому что повсюду находятся камеры видеонаблюдения и рядом ходят люди. Кстати, горожане уже пытались провести зарыбление водоема своими силами, но эти попытки удалось пресечь, отметил управляющий парка.

"Приходили рыбаки с бидончиками, пакетами и пытались туда поместить рыбок, попытки были напрасными. Сейчас мы запустили декоративных карпов, они цветные – красные, желтые. Это не для рыбалки, а чтобы люди могли полюбоваться рыбами, это хорошо действует на психику человека. У нас нет задачи развести 10 тонн толстолобика, есть задача украсить пруд. Мы предупредим охрану, что рыбалка запрещена. Если попытки будут, мы их пресечем", – пояснил Вакаев.

Руководитель "Изумрудного" отметил, что рыбу в пруду можно будет кормить. Для наблюдения за карпами и их кормления выделят специальный участок – скорее всего, это будет пирс со стороны визит-центра. Корм будет продаваться в парке. Давать карпам другую еду будет нельзя, потому что это может навредить им, сказал Вакаев.

"Сейчас нужно, чтобы рыбы нормально прижились, и мы организуем их кормление. Зимой мы постараемся их выловить, потому что зиму они не переживут. Если прикормим рыбу, она будет собираться в одном месте, будем пытаться ее вылавливать какими-нибудь сачками", – сказал Вакаев.

Руководитель "Изумрудного" также отметил, что парк не заказывал карпов специально – поселить их в водоем предложил один из "друзей парка", и администрация с инициативой согласилась. Привезли карпов из Новосибирска.

Напомним, что недавно администрация "Изумрудного" начала бороться с теми, кто пытается искупаться в местном пруду. Владислав Вакаев объяснял, что купаться там нельзя, потому что вода в пруду ненадлежащего качества, рядом нет спасательного поста, и купание может закончиться трагедией.