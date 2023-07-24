Картаполов: повышение призывного возраста в России будет поэтапным

Обсуждения поправок начнутся в Госдуме 25 июля

24 июля 2023, 21:55, ИА Амител

Фото: amic.ru

25 июля депутаты Госдумы обсудят повышение призывного возраста с учетом поправки о призыве граждан с 18 до 30 лет. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава комитета Думы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, в текущей версии поправки возраст будут повышать поэтапно – с 2024-го& он будет сдвигаться на год, к 1 января 2026 года.

Напомним, что ранее Картаполов сообщал, что нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года. При этом, по словам парламентария, новые нормы не коснутся предстоящего осеннего призыва.