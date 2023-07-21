Нижний предел призывного возраста в России не будут повышать до 21 года

Новые нормы о призывном возрасте не коснутся осеннего призыва 2023 года

21 июля 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Призывной возраст срочной службы в России составит с 18 до 30 лет, сообщил агентству ТАСС депутат Госдумы Андрей Картаполов.

По его словам, соответствующую поправку уже одобрил комитет по обороне, который Картаполов возглавляет.

Таким образом, нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года. При этом, по словам парламентария, новые нормы не коснутся предстоящего осеннего призыва.

Накануне в Госдуме одобрили повышение до 50 тысяч рублей штрафа за неявку по повестке в военкомат.