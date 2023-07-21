Нижний предел призывного возраста в России не будут повышать до 21 года
Новые нормы о призывном возрасте не коснутся осеннего призыва 2023 года
21 июля 2023, 14:00, ИА Амител
Фото: amic.ru
Призывной возраст срочной службы в России составит с 18 до 30 лет, сообщил агентству ТАСС депутат Госдумы Андрей Картаполов.
По его словам, соответствующую поправку уже одобрил комитет по обороне, который Картаполов возглавляет.
Таким образом, нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года. При этом, по словам парламентария, новые нормы не коснутся предстоящего осеннего призыва.
Накануне в Госдуме одобрили повышение до 50 тысяч рублей штрафа за неявку по повестке в военкомат.
14:13:08 21-07-2023
Граждане правители вы созидать то что нибудь собираетесь ?
14:44:18 21-07-2023
"Мы должны иметь в виду, что мы постепенно уходим вообще от службы по призыву". Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с членами национальной сборной по WorldSkills. Его слова цитирует РИА «Новости». 2017г. "Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование", - сказал Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш". «Интерфакс» 2019г. 2023г. Призывной возраст увеличен на 3 года
15:16:37 21-07-2023
Объясни ли типа, что слишком много 18 летних хотят в армии служить. Я когда у сотового оператора спросил почему смс из тарифа пропали, мне сказали , что было много обращений от абонентов с просьбой убрать смс т.к ими ни кто не пользуется уже и они просто мешают
15:56:19 21-07-2023
Гость (15:16:37 21-07-2023) Объясни ли типа, что слишком много 18 летних хотят в армии с... Ждем большое количество обращений от пожилых людей, что им нравится работать и пенсия им не нужна.