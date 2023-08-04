Картаполов: проект о тюремном сроке за уклонение от мобилизации внесут осенью

По его словам, проект необходимо принять для "выравнивания ситуации", поскольку в российском законодательстве уже есть наказание за уклонение от срочной службы

04 августа 2023, 17:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Законопроект об уголовной ответственности за уклонение в рамках мобилизации отправят на рассмотрение в Государственной думы уже этой осенью осенью. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью "Парламентской газете".

Депутат считает, что этот законопроект следует принять для "выравнивания ситуации", ведь сейчас в российском законодательстве уже есть наказание за уклонение от срочной службы. Глава думского комитета считает документ актуальным в текущей ситуации.

Согласно публикации, законопроект предлагает внести в ст. 328 УК РФ третью часть, которая предусматривает наказание за уклонение от мобилизации. Предполагается, что за это будут штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или лишать свободы на срок до 5 лет.